تعرفوا على”شريف” الشقيق الثالث لـ ياسمين عبد العزيز الذي تحدثت عنه في لقائها الإعلامي الأخير… هل يوجد شبه بينهما؟

كتب امير فتحي في الخميس 30 ديسمبر 2021 11:56 مساءً - طلّت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، على جمهورها للمرة الأولى بعد أزمـتها الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا، من خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج “معكم” علي قناة ” CBC“، وذلك في حلقة مكونة من جزئين، وتصدرت الفنانة الترند ومحركات البحث بعد عرض تلك الحلقة.

وخلال الحلقة، روت ياسمين عبدالعزيز عددًا من التفاصيل المرعبة لها خلال تلك الأزمة الصحية وتحدثت عن دور زوجها الفنان أحمد العوضي وشقيقها الأكبر “شريف” في رحلة علاجها وأكد الفنان أحمد العوضـي، أن شريف شقيق زوجته كان يتفق معه فى الجلوس مع ياسمين من أجل الحصول على العلاج.

وأضاف العوضي خلال حواره، إنه كان مرافق بشكل مستمر مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، خلال فترة علاجها بالمستشفى، وكذلك شقيقها “شريف عبد العزيز”، قائلًا: “كنا متفقين عليها هو يشد وأنا أرخي، والعكس عشان تكون ملتزمة بالعلاج “.

ياسمين عبد العزيز تتجاهل شقيقها الفنان”وائل عبد العزيز”

بعد عرض تلك الحلقه، تصدر الفنان وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين عبدالعزيز، تريند جوجل، وذلك لأن ياسمين ذكرت أن شقيقمها “شريف” وزوجها وابنتها كانوا معها دائما ولم يتركوها، وتجاهلت ذكره، ولم تمر سوى دقائق وقام “وائل” بنشر صورة له بجانب شقيقهما الثالث الذى حرصت على ذكره، قائلا إنه تم التقاطها في المستشفى.

وعلّق وائل عبدالعزيز على الصورة قائلا: “قاعدة فى المستشفى شهر كامل، المهم إنك قومتي بالسلامة واطمنت عليكي”، وذلك في إشارة لعتابه لها بأنها لم تذكره خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، وبعد مرور دقائق قام بحذف المنشور.

شريف عبد العزيز

ويحرص شريف عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز الأكبر، على دعم شقيقته في العديد من المواقف أبرزها زواجها من الفنان أحمد العوضي، وكذلك أزمتها الصحية الأخيرة التي تعرضت لها في منتصف 2021.

كذلك كان لشريف دورًا أساسيًا في مصالحة كل من شقيقيه “ياسمين” و”وائل” بعد أزمتهما الشهيرة، حيث فوجئ الجمهور بشقيقها وائل، يرسل لها معايدة خاصة عبر حسابه على “فيسبوك“، ونشر صورتين ظهر فيهما معها ومع شقيقهما الأكبر شريف الذي كان يتوسطهما، وذلك خلال تواجدهم في منزل أحدهم، وعلّق وائل على الصورة قائلًا: “كل سنة وانتي طيبة.. ربنا يكرمك ويبعد عنك أي شر”.

شريف عبد العزيز يتوسط للصلح بين شقيقيه وائل وياسمين

واعتبر الجمهور أن صور وائل عبد العزيز مع شقيقته بحضور شقيقهما الثالث شريف، بمثابة إعلان تصالحهما رسميًا وإنهاء الخلاف بينهما الذي نشب منذ فترة، تزامنًا مع بداية علاقتها بالفنان أحمد العوضي.

وائل شقيق ياسمين عبد العزيز وخلافهما

وكان الفنان وائل عبد العزيز قد أثار جدل كبير بتصريحاته ضد شقيقته والتأكيد على أن علاقتهما لازالت منقطعة بعد زواجها من أحمد العوضي، حيث أعاد نشر صورة كانت تجمعه بياسمين عبد العزيز العام الماضي عقب حصولها على أحد الجوائز وقبيل زواجها بفترة قصيرة، وذلك عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”.

ووقتها أرفق وائل عبد العزيز صورته مع شقيقته بتعليق تمنى فيه أن المزيد من النجاح لكل منهما، فكتب: “ربنا يكرمنا في اللي جاي يا رب ويبعد عننا ولاد الحرام”، لكنه عندما أعاد نشر الصورة أرفقها بتعليق: “أكيد ماكنتش متوضي” ليلمح بأن أمنيته لم تتحقق وأنهما افترقا بسبب زواجها من العوضي.

لكن سرعان ما حذف وائل عبد العزيز التدوينة من حسابه ليتجنب حالة الانتقادات التي من الممكن أن يتلقاها بسبب تصريحاته التي يعتبرها البعض إهانة لشقيقته، بالرغم من صمتها هي وزوجها أحمد العوضي، وعدم الحديث عن وائل بشكل مباشر أو غير مباشر في وسائل الإعلام.

يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتـر نورت