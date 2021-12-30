أحمد الأحمد يدخل منافسة دراما رمضان 2022 بمسلسل مصري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الدراما المصرية ستستقطب عدداً من نجوم الفن في الوطن العربي، وذلك من خلال ماراثون دراما رمضان المقبل 2022، ومن المعروف أن العديد من نجوم الفن في الوطن العربي يشاركون في الدراما المصرية، غير أن مشاركة الفنان السوري أحمد الأحمد هي الأحدث، لاسيما أنه سيقوم بدور البطولة في العمل، وسينافس العديد من النجوم.

وأعلن الأحمد، من خلال منشور له عبر حسابه في “إنستغرام”، عن تعاقده على مسلسل جديد يحمل اسم “العائدون”، مشيراً إلى أن المخرج المصري أحمد نادر جلال سيتولى إخراج العمل.

وبدأت التحضيرات الخاصة بالعمل، من خلال جلسة جمعت أحمد الأحمد وأحمد نادر جلال، حيث كانا يتشاوران بشأن بعض المشاهد لدى جلوسهما على طاولة النقاش، إذ وثق الأحمد صورة التقطها على طريقة “السيلفي”.

وترك الأحمد، تعليقاً قال فيه: “من مصر، ومع المخرج الرائع أحمد نادر جلال، التحضيرات لمسلسل (العائدون)، شركة ميديا هب #ميديا_هب_سعدي_جوهر.. في رمضان القادم.. كل الحب #العائدون”.

وتفاعل عدد من النجوم مع منشور أحمد الأحمد، مهنئين إياه على تلك الخطوة، وتمنوا له التوفيق، من بينهم: صباح الجزائري، وعلاء الزعبي، وكارمن لبس، وشكران مرتجى، وقصي خولي، ومنة فضالي، ورنا شميس.

وحصل النجم أحمد الأحمد على لقب أفضل ممثل في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، مؤخراً، وذلك عن فيلمه “الظهر إلى الجدار”، الذي شارك في مسابقتين مختلفتين بالمهرجان، هما: المسابقة العربية، والمسابقة الدولية.

فيلم “الظهر إلى الجدار” لا يرصد في أحداثه الحرب والأزمة في سورية بشكل مباشر، إنّما يتناول تداعيات الأزمة السورية وانعكاساتها على المجتمع الحالي، حيث تدور قصة الفيلم حول شخصية “الدكتور قصي”، الذي يُجسده الفنان عبدالمنعم عمايري، الذي يحمل دكتوراه في الإعلام، وتتغير حياته عندما يأتي إليه شخص يسأله عن صديق قديم، هذا الصديق يُعاني مشكلة، ويقع تحت ضغوط هائلة وضعته في موقفٍ صعب، وعندها تبدأ رحلة البحث عن الأجوبة.

يُشار إلى أنّ الفيلم من بطولة مجموعة من نجوم سوريا، منهم: أحمد الأحمد، عبدالمنعم عمايري، فايز قزق، محمد قنوع، فيلدا سمور، علي صطوف، لين غرة، رامي أحمر، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب الموهوبين من الطلاب باختصاصات مختلفة، ومن عدة جهات تعليمية.