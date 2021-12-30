شكرا لقرائتكم خبر عن "الساحر".. 20 عامًا على آخر أفلام رضوان الكاشف وميلاد نجومية منة شلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب عن الدنيا لكنه لم يغب عن القلوب، الساحر الذى امتلك قلوب محبيه وأدهشهم بخفة أدائه وتفرده، فحفر اسمه بين عمالقة الفن المصرى، أنه النجم الراحل محمود عبد العزيز، الذى استطاع أن يثبت أن الموهبة لا تموت، وأن العمل الجيد يفرض نفسه ويخلد فى تاريخ الفن مهما مر عليه الزمن، قدم عشرات الأفلام التى تعتبر من أيقونات السينما المصرية، استطاع أن يتلون فى أى شخصية مهما كانت أبعادها وتركيبتها، ومن بين الشخصيات التى تعتبر من العلامات البارزة فى مسيرته المميزة شخصية “الساحر” التى قدمها فى فيلم يحمل اسمها.

عرض فيلم “الساحر” منذ 20 عامًا وبالتحديد 30 ديسمبرعام 2001، وهو من بطولة محمود عبد العزيز وسلوى خطاب ومنة شلبى وجميل راتب وسرى النجار وسامى سرحان ومخلص البحيرى وسامى مغاورى، تأليف سامى السيوى، إخراج رضوان الكاشف.

فيلم الساحر(1)

تدورأحداث فيلم “الساحر” في إحدى الأحياء الشعبية بـ(مصر القديمة)، حيث يعيش الساحر منصور بهجت (محمود عبدالعزيز) مع ابنته نور (منة شلبي) التي تحب حمودة (سري النجار)، حتى تقتحم حياته سيدة مطلقة تدعى شوقية (سلوى خطاب)، جاءت مع ابنها لتسكن في المنزل بعد زواج زوجها السابق من أخرى، ويخاف علي ابنته منها في البداية، ويصطدم (منصور) بها عدة مرات، حتى يشعر بها قلبه الساكن منذ وفاة زوجته، فيقع في هواها، ويقرر مساعدتها، ومساعدة ابنها المصاب بورم في المخ.

وفيلم “الساحر” هو آخر الأعمال الإخراجية للمخرج الراحل رضوان الكاشف، إذ توفى بعد عرضه بعام واحد، كما أن الفيلم صاحب الفضل الأول فى نجومية النجمة منة شلبى، إذ كان أول محطات انطلاقتها السينمائية، كذلك كان الفيلم أخر المشاركات السينمائية للفنان الراحل مخلص البحيرى.