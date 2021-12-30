شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى: عندى هواية التصليح ولما بنتى بتقولى على الحنفية خربت بجيب العدة وأصلحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المطرب اللبناني عاصى الحلانى ضيفا فى برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، وتحدث الحلاني عن حياته الخاصة، قائلا: "احنا 13 أخ وأخت 10 بنات و3 أولاد، وعيشنا مع بعض ببيت واحد ولما أنا اتولدت كان كل إخواتى الكبار متجوزين".

وأضاف الحلانى: "دايما أقول الفنان واجبه وقت الفرح يزيد الفرح ووقت الحزن يخفف الحزن عن الناس ودى من أحلى صفات الفنان، والفنان بيتخلق بالموهبة وكنت في صغرى دايما عامل دوشة بالمنزل بالمزيكا والغناء".

وتابع الحلانى: "كانوا بيسمونى بالمنزل إنى مخترع وبحب أصلح أي حاجة تخرب، كانت والدتى تنده عليا عشان أصلحها، وممكن أدهن الحائط وأصلح حنفية وغيرها، ولغاية دلوقتى عندى الهواية دى، ولما بنتى بتكلمنى وتقولى الحنفية خربانة بجيب العدة وأصلحها، وبحس بمتعة لما بصلح الحاجات دى".

وعن عدم إنجابه 13 ابنا مثل والده قال عاصى الحلانى: "الحياة بتتغير دايما وفى مصر كانوا بيخلفوا كتير مثلنا ودلوقتى لا، وأنا شايف إن مسئولية الأولاد أصبحت أكثر من أيام زمان، غير إنهم في السابق كانوا بيخلفوا عيلة قاعدين مع بعض عكس الوقت الحالي أولادى نفسهم متفرقين بسبب التعليم الوليد ابنى فى أمريكا ودانا في باريس وماريتا في بيروت".