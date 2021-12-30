شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى: بدايتى فى مصر كانت من أضواء المدينة وكانت نقطة تحول فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل المطرب اللبناني عاصى الحلانى ضيفا في برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، وتحدث الحلاني عن بدايته في مصر، قائلا: "بداياتى في مصر كانت من خلال حفلات أضواء المدينة واللى بتمنى إنها ترجع لأنها كانت حفلات بتخلق نجوما بمجرد إن الشخص يطلع يغنى، والأهم يكون عنده قبول، ثانى يوم يكون مشهور ومعروف، وكانت أول مشاركة ليا عام 93 وكانت من أحلى الذكريات".

وأضاف الحلانى: "أول ظهور ليا بأضواء المدينة كانت الانطلاقة ونقطة تحول في حياتى لأن تانى يوم كل الشارع المصرى أصبح يعرف عاصى الحلانى، وعرفونا من خلال أغنية (وانا مرق مريت)، والمرحلة دى كانت من أحلى المراحل في حياتى اللى هي فترة التسعينيات، وكان وقتها والمزيكا والأغانى اللى اتعملت وقتها هي اللى عايشة معانا لغاية دلوقتى".

وتابع الحلانى: "حاليا في الأيام دى بنشوف أغانى كتير بتنجح والمطرب نفسه مينجحش، وكمان تكون الأغنية ناجحة جدا ولكن مع مرور الزمن بتتنسى، أنا حتى لما بطلع أغنى في ناس بتكون عاوزة الأغانى القديمة بتاعتى ومش عاوزين أغانى جديدة وبيحبوا يعيشوا على النوستاليجا".

وعن الذكريات في أضواء المدينة قال عاصى الحلانى: "أول ما بدأت اجى مصر لما غنيت بأضواء المدينة، في مرة كنت مع الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية، ولما شافتنى وانا بغنى قالتلى متغيرش حاجة فيك ولا تغير حضورك عشان انت جميل زى ما انت كدة".

واستكمل الحلانى: "جاتلى فرصة اتعرفت على الملك فريد شوقى بأحد السهرات، وكنت بغنى وقتها أغنية فلكلور لبنانى اسمها (الهوارة)، فأنا بمثل كلمات الأغنية بحركات تمثيلية وكنت وقتها في السهرة لما اروح الناحية التانية يقولى الملك فريد شوقى تعاىل هنا عاوز يشوفنى وانا بشرح الأغنية عشان يفهم كلامها".