شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى: لى الشرف بالغناء فى المناسبات الوطنية ومصر خيرها على الأمة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل المطرب اللبناني عاصى الحلانى ضيفا في برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة، والمذاع على قناة ON، احتفالا بليلة رأس السنة، وبمجرد حضوره على مسرح البرنامج بدأ الحلقة بغناء أغنية "كبيرة يا مصر".

وقال عاصى الحلانى: "كان دايما لى الشرف إن عندى حظ بالغناء في مناسبات وطنية بمصر، مثل ذكرى 6 أكتوبر، وإحساس جميل لما تشوف أد إيه الشعب المصرى والجيش المصرى لديهم انتماء لوطنهم، وأنا بقدم التحية للشعب والجيش المصرى الغالى ووقوف مصر جنبا إلى جنب مع لبنان في كل الظروف وتحية من أرض لبنان".

وأضاف عاصى الحلانى: "مصر طول عمرها خيرها على كل الأمة العربية، وموجود في كل المواقف اللى مر بها الوطن العربى ومصر دائما الحضن، وقد ما نحكى عنها والمواقف المشرفة لا نوفيها حقها وهى بلدنا الثانى".