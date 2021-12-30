شكرا لقرائتكم خبر عن هموم واحتفالات.. كيف ظهرت ليلة رأس السنة فى شرائط السينما المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زينة وألوان تمزج بين الأحمر والأخضر والأبيض تكتسى بها الشوارع وتمتلئ بدمى بابا نويل الشهيرة، كلها مظاهر نشاهدها كل اثنى عشر شهرًا، إيذانا بمجئ عام جديد، يبدأ بليلة يطلق عليها ليلة رأس السنة واحدة من الاحتفالات التى يحتفل بها مختلف البلدان والشعوب على مختلف انتماءاتهم ومعتقداتهم، فى واحدة من الاحتفالات القليلة التى تجمع العالم كله.

رغم أن ليلة رأس السنة هى ليلة احتفالية مليئة بالبهجة والتفاؤل بعام جديد، إلا أن المعالجة السينمائية لليلة العام الجديد لم تقتصر على الاحتفال فقط، لكن الألم والمعاناة كانا حاضران أيضا فى ظهور ليلة رأس السنة فى عيون السينما المصرية.



فيلم أرض الأحلام

ومن بين الأعمال السينمائية التى تناولت تلك الليلة، فيلم “أرض الأحلام”، الذى دارت جميع أحداثه فى ليلة رأس السنة حيث تستعد نرجس (فاتن حمامة) للهجرة إلى أمريكا لتلتحق بأولادها وتحتفل معهم بالعام الجديد، لكنها تفقد جواز سفرها قبل السفر بساعات، فتجوب الشوارع فى ليلة رأس السنة المليثة بالازدحام والبهجة والتوتر أيضا، باحثة عن جواز السفر فى كل الأماكن التى ذهبت إليها أو لدى الأشخاص الذين قابلتهم، وأثناء ذلك تلتقى بساحر غريب الأطوار (يحيى الفخرانى) يجوب ملاهى المدينة، وتتعرض معه لأحداث عديدة تغير من وجهة نظرها فى السفر.



فيلم المنسى

وتناول فيلم “المنسى” أيضا للنجم عادل إمام والمخرج شريف عرفة ليلة رأس السنة، من خلال حياة الطبقات الإجتماعية فى مصر، مبينا مفارقة قاسية تحكيها قصة واقعية تحمل هما اجتماعيا وسايسيا دون خطابات رنانة، حيث الطبقة المخملية التى لا تخلو من الفساد تحتفل بصخب بليلة رأس السنة وتتمتع بكل أنواع الرفاهية على بعد خطوات من مقر عمل ومعيشة وتعاسة عامل التحويلة الذى تتشابه أيامه وسنواته.



فيلم ليلة ساخنة

ومن أشهر الأفلام أيضا التى ارتبطت أحداثها بليلة رأس السنة، فيلم “ليلة ساخنة”، والذى تناول شخصية سائق التاكسى (نور الشريف) الذى يجوب شوارع العاصمة فى تلك الليلة، وعليه ألا يعود إلا بعد جمع مبلغ 200 جنيه لإجراء عملية لحماته، ومن خلال المواقف التى يمر بها فى ليلته يحاول المخرج عاطف الطيب رصد التحولات التى يشهدها المجتمع من وجهة نظره، وتجسد النجمة لبلبة شخصية فتاة ليل تبحث عن زبائن فتتعرض لمواقف مأساوية فى تلك الليلة.



فيلم صايع بحر

وبدلت ليلة رأس السنة أحداث فيلم “صايع بحر”، إذ تحولت أحداثه ليلة رأس السنة من مجرد ثلاثة أصدقاء من الإسكندرية يغنون في الأفراح الشعبية والحفلات، إلى أن يتورط أحدهم ويدعى حنتيرة (أحمد حلمى) في جريمة قتل تمت فى إحدى الفيلات التى كان يغنى فيها لمجموعة من الأثرياء احتفالا برأس السنة، ويبدأ أصدقائه فى محاولة إثبات براءته.



فيلم ليلة البيبى دول

وكانت ليلة رأس السنة المحرك الأساسى لأحداث فيلم “ليلة البيبى دول”، الذى دارت قصته حول العديد من العلاقات المتشابكة التى ربطتها خططها لقضاء ليلة رأس السنة فى أحد الفنادق، وأهمهم (حسام) المرشد السياحي المصري الذي يعمل في أمريكا، ويعود من جديد إلى مصر مع فوج سياحي في ليلة رأس السنة لزيارة المعالم السياحية في مصر، وينتهز الفرصة لقضاء ليلة ساخنة مع زوجته، أملًا في حملها، ولكن تتبدل خططه عندما تقع أشياء مفاجئة تعطل هذا المخطط، خاصة بسبب مخطط إرهابي يخطط له عوضين اﻷسيوطي بطل الحرب السابق، والإرهابي المطلوب حاليًا.



فيلم رأس السنة

ومن آخر الأعمال التى دارت أحداثها حول ليلة رأس السنة، فيلم “رأس السنة”، الذي يتعرض أبطاله للعديد من المواقف والأزمات الصعبة عندما يجتمعون معا فى ليلة رأس السنة لعام 2009 في البحر اﻷحمر بين عالم اﻷثرياء داخل أحد المنتجعات القريبة من مدينة الغردقة.