فنان مصري شهير جدًا؛ أصبح مشردا في آخر أيامه بعد وفاة زوجته التي كان يحبها بجنون.. شاهد من يكون؟

كتب امير فتحي في الخميس 30 ديسمبر 2021 09:57 مساءً - بعد مسيرة حافلة بالأعمال السينمائية والدرامية المميزة التي امتلأ بها سجلهم الفني، من يصدق أن ينتهي المطاف بهولاء أصحاب هذه الأعمال المتميزة في دور للمسنين، بسبب مرض الزهايمر والتجاهل والإهمال، سواء من الأهل أو من الزملاء.

ومن أبرز هؤلاء الفنانين الذين فقدوا أضواء الشهرة وكانت نهايتهم مأساوية في أواخر سنوات حياتهم الفنان “عبد العزيز مكيوي“، الفنان الذي تحول من تقديمه لأدوار متميزة في المسلسلات والأفلام إلى نهاية صادمة جداً في أواخر أيام حياته، حيث تحول إلى إنسان متشرد بعد وفاة زوجته التي كان يعشقها بجنون.

محمد عبد العزيز أحمد شحاتة هو الاسم الكامل للفنان المصري الراحل عبد العزيز مكيوي الذي ولد في التاسع والعشرين من شهر يناير وذلك في عام 1934، في أسرة متوسطة الحال ولكنه عرف بثقافته حيث كان يتحدث أكثر من لغة منها الفرنسية والإنجليزية والروسية بطلاقة وحصل أيضاً على دبلومة في السياسة وأخرى في ترجمة الأدب، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه بشهادة البكالوريوس في عام 1954 ثم اتجه إلى التمثيل وأصبح عضواً في نقابة الفنانين وشارك في عدد من الأعمال الفنية وأصبح واحد من أهم نجوم الزمن الجميل، شارك في فيلم “القاهرة 30” الذي يعتبر أشهر أعماله.

أبدع عبد العزيز مكيوي في تجسيد شخصية الشاب الثائر الذي يحلم بثورة تقضي على الفساد وذلك الذي قدمه في دور علي طه في فيلم “القاهرة 30” والذي تم عرضه في عام 1966 وشارك في بطولته الفنانة الراحلة سعاد حسني، الفنان أحمد مظهر، عبد المنعم إبراهيم، بهيجة حافظ وتوفيق الدقن وغيرهم.

الفنان الراحل عبد العزيز مكيوي الذي تألق في فيلم “القاهرة 30” حيث كان اختياره لدور علي طه هو اختيار موفق من المخرج الكبير صلاح أبو سيف، آمن بموهبته وبقدراته الفنية التي تؤهله لهذا الدور بجدارة والذي أصبح من خلاله بطل ونجم لامع في سماء الفن في مصر وشاب له حضوره وجاذبيته، ثم اختفى من بعده إلى أن شارك بدور رؤوف في خماسية “الساقية” لعبد المنعم الصاوي وذلك في عام 1967، حيث كان فيلم “القاهرة 30” هو بداية انطلاقة لفنان مبدع استطاع أن يثبت نفسه بنفسه ويثبت أقدامه في الوسط الفني.





قدم عدة أعمال فنية متنوعة ورغم أنها لم تتعدى الثلاثين عمل فني إلا أنه تميز كثيراً، بدأ حياته الفنية عندما شارك على خشبة المسرح ليقدم مسرحية “تلميذ الشيطان” والتي تم عرضها في عام 1960، ثم شارك في فيلم “لا تطفئ الشمس” والذي تم عرضه في عام 1961 وشارك في بطولته فاتن حمامة، أحمد رمزي، نادية لطفي وهو من إخراج صلاح أبو سيف، توالت أعماله الفنية فقدم دور في مسلسل “عصفور من الشرق” والذي تم عرضه في عام 1967.

أما آخر أعماله الفنية فقد شارك في مسلسل “القضاء في الإسلام” الجزء الثامن وذلك في عام 1998، شارك عبد العزيز مكيوي في مسلسل “أوراق مصرية” والذي تم عرضه في عام 2002 مع الفنان صلاح السعدني والفنان يوسف شعبان، أما آخر ما قدمه في التلفزيون المصري فكان مسلسل “نعتذر عن هذا الحلم” والذي تم عرضه في عام 2005.

وبعد ذلك اعتزل الفنان المثقف الكبير عبد العزيز مكيوي بعد ذلك لم يقدم أعمالاً أخرى، بل عاش وحيدًا متشرداً في شوارع القاهرة يستعطف المارة ويطلب العون بعد أن أفنى حياته في عالم الفن والتقطت أكثر من صوره له بهذا الحال.

عبد العزيز مكيوي يتسول في شوارع القاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعض الصور للفنان عبد العزيز مكيوي في السنوات القليلة الماضية قبل وفاته بعدة أعوام، وجاءت الكثير من التعليقات على الصور التي بدا فيها الفنان في حالة يرثى لها، لم يتخيل أحد أن هذا الفنان سيعيش آخر أيام عمره مهملاً ومتناسياً فقد ساءت حالته النفسية بعد وفاة زوجته التي كان يحبها بجنون واختفى عن الأنظار، وفي حي الحسين أمام المسجد شوهد يتسول في الشوارع حتى ظنه الناس واحد من المجاذيب.

في عام 2011 تعرض إلى حادث في الإسكندرية أدى إلى إصابته بكسر في ساقه مما اضطره لاستخدام كرسي متحرك وفي الليل كان يفرش الأرض لكي ينام ويغطي جسده ببطانية تشبه غطاء السيارة المتهالك وفي النهار يمد يده للمارة ويطلب العون ويأكل من القمامة، حتى رأى نقيب الفنانين هذه الصور التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وفر له الفنان أشرف زكي مسكن وحاول أن يجعله يعيش ما تبقى من عمره بشكل آدمي، ولكنه رفض ونزل إلى الشارع مرة أخرى وجاء الهجوم الكبير على نقابة المهن التمثيلية.

إلى أن رد الفنان محمد أبو داود سكرتير عام النقابة قائلاً: “نقابة المهن التمثيلية لا تهمل أحد من أعضائها ولم تهمل الفنان عبد العزيز مكيوي وبالفعل دخل المستشفى لتلقي العلاج على نفقة القوات المسلحة وبعد أن أقر الأطباء بسلامته خرج من المستشفى بكامل إرادته حتى نقله رمزي العدل إلى دار المسنين في مصر الجديدة حتى توفي في صباح يوم الإثنين الموافق 18 يناير عام 2016 عن عمر يناهز 82 عام وانتهت مأساة الفنان الكبير.

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