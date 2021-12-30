شمس الكويتية تثير الجدل في بث مباشر: “سأشبع رغباتك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة شمس الكويتية جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إثر ظهورها على أحد التطبيقات الإلكترونية في بث مصوّر مباشر مع المدوّن الملّقب بـ”أبو جركل”، حيث قالت خلال حوارها معه: “أنا مستعدة لأشبع رغباتك، فأرسل لك فيديوات خاصة أرقص لك فيها وأرتدي ملابس باللون الأحمر”.

وقاطعها “أبو جركل” قائلاً: “لا، ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما”، فأوضحت شمس له أنها لن ترقص له بشكل شخصي، بل سترسل مقاطع مصوّرة لها، فرفض، لترد: “ولله انك نصاب”.

وكانت شمس الكويتية أعلنت في منشور عبر حسابها الرسمي في تطبيق “إنستغرام”، أنها “إمبراطورة” تطبيق “تيك توك” الذي دخلته أخيراً، بعد حصولها على نِسب مشاهدات قياسية، قائلةً: “نعم امبراطورة التيك توك حضرت، 4 مليون لايك امس في بث واحد فقط وتصدر التوب وان مرتيييين في يوم وااااحد، شكراً لكل حبايبي اللي دعموني أحبكم، ناطرتكم في حفلة راس السنة باذن الله”، علماً أن الحفل سيُقام في دبي، وكانت قد شوقت جمهورها له بقولها: “بانتظاركم نحرق الجو في راس السنة”.