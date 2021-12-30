العثور على مديرة أعمال عائلة كارداشيان مقتولة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـترد: كشفت تقارير إعلامية أميركية العثور على نجيلا كوكاوسكي (55 عاماً) مديرة أعمال عائلة كارداشيان السابقة، والمختفية منذ 22 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، جثة داخل صندوق سيارتها في لوس أنجلس.

وأعلنت الشرطة في بيان صحافي أصدرته، احتمال أن تكون كوكاوسكي ضحية جريمة قتل، بعدما ذكر تقرير الطب الشرعي أنّها تعرّضت للخنق ولإصابات شديدة في الرأس والرقبة.

وذكرت صحيفة “فارايتي” أنه “تم بالفعل القبض على مشتبه به. لكننا لا نعرف حتى الآن الدافع وراء هذه الجريمة”. وأوضحت أن كوكاوسكي شوهدت للمرة الأخيرة في منطقة شيرمان أوكس بولاية كاليفورنيا، وأن المشتبه به هو صديقها جيسون باركر البالغ من العمر 49 عاماً.

ونعت عائلة كارداشيان الراحلة في بيان جاء فيه: “كانت الأفضل حقاً، لقد اهتمت بكل واحدة منا وحققت المستحيل، سنفتقدها كثيراً. تعازينا الصادقة لعائلتها وأحبائها في هذه الأوقات الصعبة”.