حلمي بكر يشكّك بطلاق شيرين وحسام حبيب: “دعاية غنائية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فجّر الموسيقار المصري حلمي مفاجأة من العيار الثقيل بتصريحاته الأخيرة الّتي شكّك فيها بشأن طلاق الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب.

في التفاصيل، سخر حلمي بكر من قضيّة طلاق شيرين الّتي أصبحت ترند في جميع الوطن العربي، مُتسائلاً ” قصت شعرها، ده من ضمن الدعاية الغنائية، ولا حسّت بأن شعرها بيوقع؟”.

وتابع “لم تطلّق حسام حبيب، ولكن هي لعبة مزدوجة في إعادة الصياغة وإعادة التواجد مرة أخرى، فكل واحد بيخترع ويغني على ليلاه، بدليل يعني ايه دمر لي البويضات؟ في حدّ يقول كده”.