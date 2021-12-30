حنان ترك تطمئن متابعيها بعد الإصابة بكورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طمأنت الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك، اليوم الخميس، جمهورها بعد إصاباتها هي وأسرتها بفيروس كورونا المستجد قبل أيام.

وقالت حنان ترك، عبر حسابها الرسمي على تويتر “الحمد لله، بفضله ثم دعواتكم أنا وأسرتي نتعافى من كورونا”، موجهة الشكر إلى كل من سأل عنها.

وتابعت “أشكر كل من سأل عنا ودعا لنا وأسأل الله أن يمنّ علينا جميعاً بالصحة والعافية، وكل عام والعالم كله بألف خير، ربنا يجعله عام كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن ويمتعكم جميعا بالصحة والسعادة والأمن والأمان”.

كانت حنان ترك قد أعلنت اعتزالها التمثيل على الهواء في أغسطس عام 2012، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه “أنا والعسل” المعروض آنذاك عبر قناة “الحياة”.

بعدها، ابتعدت عن الإعلام، وعن مواقع التواصل الاجتماعي وحذفت جميع صورها عبر “إنستغرام” قبل أن تعود مجدداً وتشارك جمهورها مجموعة من صورها أمام البحر ووسط الطبيعة وآيات من القرآن الكريم.