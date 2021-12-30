الأمير هاري وميغان مهددان بخسارة 18 مليون جنيه إسترليني.. فما السبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعيش دوقا ساسكس: الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، أوقاتاً غير سعيدة هذه الأيام، بعدما باتت صفقتهما مع “Spotify” مهددة بالإلغاء.

وقد تنهي “Spotify” صفقة بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني مع الأمير هاري وميغان ماركل، بعدما لم يكتسب البودكاست الأول شعبية كبيرة.

وتسمح هذه الصفقة للزوجين هاري وميغان بتنمية بصمتهما فى البث والوسائط الصوتية، وهو أحدث استثمار لهما منذ أن أعلنا، في يناير الماضي، تخليهما عن أدوارهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة البريطانية، ورغبتهما في أن يصبحا “مستقلين مالياً”.

ووفقاً للمحامي الإعلامي إيان بنمان، فقد بالغ عملاق البث في تقدير شعبية الزوجين، بعد فشل حلقة البودكاست الأولى والوحيدة في التأثير.

وقال: “ربما شعبيتهما لم تكن كبيرة، كما شعروا بها، أو كما كانت تتوقع (سبوتيفاي) في البداية، أعتقد أنه يمكنك التوصل إلى نتيجة مفادها أن (سبوتيفاي) قد تتخذ الخيار الصعب في الحلقة التالية من البودكاست”.

وأضاف أن “Spotify” يمكن أن تنظر في التراجع عن عقدها، إذا لم تعد ترغب في إنتاج المزيد من المحتوى مع دوق ودوقة ساسكس.

وأوضح: “هذا شيء متعارف عليه في صفقات الموسيقى، هذا يعود إلى عقود، عندما يتحدث الناس عن صفقة كبيرة مثل توقيع روبي ويليامز على صفقة مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، أو شيء من هذا القبيل، فهذا لا يعني أنه يحصل على جنيه إسترليني في اليوم الأول”.

وتابع: “لذا فإن المشكلة هنا، كما أتخيلها، هي أنه عندما يتحدثون عن صفقة بودكاست بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني، فهذا يعني على الأرجح أنهم وقعوا أول منتج لهم، في هذه الحالة بودكاست، لديهم بعد ذلك العديد والعديد من الخيارات للمزيد من المنتجات، كل هذه الخيارات لصالح (Spotify)، وليست لصالح ميغان وهاري”.

يذكر أنه، في سبتمبر الماضي، وقع هاري وميغان صفقة إنتاج متعددة السنوات مع “نتفليكس”، كما شاركت ميغان في الترجمة الصوتية بالفيلم الوثائقي “Elephants”، على “Disney”.

وقالت الشركة، في بيان صحافي لها، الثنائي سيستضيفان وينتجان “بودكاست” يبني المجتمع، من خلال الخبرة المشتركة والسرد والقيم.

تقدم هذه الشراكة محتوى حصرياً من طرف أبرز المشاهير، لخدمة وتنمية جمهور “Spotify” العالمي، البالغ 320 مليون مستخدم نشط شهرياً.