وائل كفوري يشيد بموهبة رحمة رياض.. وهذا ما قاله لها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر مقطع فيديو، جمع النجم اللبناني وائل كفوري، والنجمة العراقية رحمة رياض، “السوشيال ميديا”، خلال الساعات الأخيرة، حتى أصبح في قوائم “الترند” على “تويتر” في أكثر من دولة عربية، عقب لقائهما في الكواليس فور انتهاء حفلهما الغنائي، الذي أقيم في إسطنبول، احتفالاً برأس السنة الجديدة 2022.

وعبّر وائل كفوري خلال لقائه مع رحمة رياض عن إعجابه بأداء وحضور رحمة على المسرح، كما أشاد بموهبتها وصوتها الدافئ، فقال لها عبر مقطع فيديو: “برافو عليكي خليكي هيك.. برافو برافو برافو”، ما يعتبر شهادة كبيرة من فنان له حجمه في حق النجمة العراقية.

في المقابل، أعربت رحمة رياض عن امتنانها الشديد لهذه الإشادة من نجم كبير مثل وائل كفوري، وبعدها قاموا بالتقاط مجموعة من الصور التذكارية سوياً، احتفالاً بالنجاح الكبير الذي حققه هذا الحفل، الذي جمع بينهما لأول مرة.

وكانت قد شاركت رحمة رياض متابعيها، عبر حسابها في “إنستغرام”، مقاطع فيديو من هذا الحفل الذي أحيته في إسطنبول، وهي تغني باللغة التركية، وسط تفاعل كبير من جمهورها، فضلاً عن تقديم مجموعة من أغانيها، والأغاني التي تعود للزمن الجميل.

أما النجم اللبناني وائل كفوري، فقد أشعل الحفل كعادته، من خلال تقديمه مجموعة من أجمل أغانيه، التي يغلب عليها الطابع الرومانسي، وسط تفاعل كبير من جمهوره مع كل أغنية يقدمها على المسرح بأدائه الرائع، ما جعل الحاضرين في قمة سعادتهم وانسجامهم مع ما يقدمه نجمهم المفضل.