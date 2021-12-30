تامر حسني بفيلم جديد قريبًا.. وهنا الزاهد تحقق حلمها معه!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم المصري تامر حسني لبطولة سينمائية جديدة من خلال فيلم جديد سيبدأ في تصويره مطلع العام المقبل، وهو من تأليفه وإخراجه.

وتعاقدت الفنانة هنا الزاهد رسميًا على المشاركة في بطولة فيلم تامر حسني الجديد، وهو أول فيلم من إخراجه، ومن المقرر البدء في تصويره فور انتهاء عطلة بداية العام 2022، واختيار بقية نجوم العمل، وجاء التعاقد تنفيذا لوعد أطلقه تامر في شهر أغسطس الماضي بالتعاون مع هنا.

وفي هذا السياق نشرت هنا الزاهد صورة جديدة لها ظهرت فيها وهي ترتدي قميصًا من البراند الجديد للنجم تامر حسني و يحمل عبارة شهيرة من عبارات تامر بمعنى: “عندما تؤمن بأنك سوف تنجح، سيحصل ذلك وتنجح. إياك أن تفعل العكس”.

يذكر أن تامر حسني كان قد وعد هنا الزاهد بعمل فني يجمعهما وذلك ردًا على تصريحات لهنا تكلمت فيها عنه في أحد البرامج، حيث أعربت عن حبها لفنّه منذ أن كانت صغيرة، وتمنّت حينها عمل ديو غنائي معه، ووجه تامر رسالة للزاهد عبر خاصية الاستوري بحسابه على انستغرام تضمن مقطع فيديو لها وهي تتحدث عن مدى حبها له في طفولتها وحتى وقتنا الحالي، وأنها تحفظ جميع أغانيه، وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه: والله هذا شرف كبير لي يا أستاذة هنا، وإن شاء الله نعمل دويتو قريباً وأنت ما شاء الله نجمة النجمات”.

ويبدو أن تامر قرر اختيار الزاهد لبطولة أول فيلم من تأليفه وإخراجه، وبدأ بالفعل التحضيرات النهائية لتصوير العمل، على أن يتم تحديد الموعد النهائي بعد التعاقد مع بقية نجوم الفيلم.