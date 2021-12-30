شكرا لقرائتكم خبر عن المليون الأول لـ "مربع برمودة" بشباك التذاكر في أول أسبوع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطى فيلم "مربع برمودة" مليون جنيه في شباك التذاكر خلال أول أسبوع عرض، حيث انطلق الفيلم في دور العرض يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر للمنافسة في موسم إجازة منتصف العام الدراسى، واستطاع تحقيق مليون و62 ألف جنيه.

فيلم "مربع برمودة" تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل مصطفى خاطر، هنا شيحة، روجينا، دينا، محمد جمعة، محمد العمروسى، نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري، وتدور الأحداث حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل مصطفى خاطر وعمرو عبد الجليل، ومعهم هنا شيحة وروجينا وتتوالى الأحداث.



فيلم مربع برمودة

ويظهر عمرو عبد الجليل بمظهر مختلف خلال الفيلم حيث يؤدي شخصية تدعى "حبشي" ضمن الأحداث، أما الفنان مصطفى خاطر فيقوم بدور فنان تشكيلي يسوقه فنه وأعماله إلى الوقوع في العديد من المغامرات الصعبة ويصاب بأزمة نفسية سببت له "فوبيا"، فيما تجسد روجينا شخصية تدعى "تى تى السلحدار"، وهى خبيرة تنمية بشرية.

واستقبلت دور العرض عدد من الأفلام على مدار الأسابيع الماضية، منها "ريتسا" الذى انطلق يوم 15 ديسمبر الجارى وهو بطولة أحمد الفيشاوى ومحمود حميدة، و"بره المنهج" في نفس اليوم، من بطولة ماجد الكداونى وروبى والطفل عمر الشريف، "أبو صدام" الذى طرح يوم 22 ديسمبر من بطولة محمد ممدوح وأحمد داش، و"الكاهن" الذى انطلق أمس في السينمات.