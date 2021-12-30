شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مثيرة فى حياة سجينات "عنبر 6" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع مسلسل عنبر 6 ، توغله فى حياة السجينات، ليسرد من خلال الحلقة الخامسة والسادسة، كيف يمكن أن تؤثر الأحداث خارج السجن على حياة السجينات بداخله، فنرى أحلام "فاطمة الصفى" عاجزة عن استكمال علاج ابنها، وإحسان "سلوى محمد على" تواجه تهديدًا بالابتعاد عن ابنتها طوال حياتها بسبب خلافات مع زوجها، فيما اكتشفت رهف "سولاف فواخرجى" حقيقة قد تجعلها تواجه تهديدًا كبيرًا طوال فترة بقائها فى السجن.



عنبر 6

أما بالنسبة لـ ليلى "صبا مبارك" فما زالت تواجه المجتمع بسبب عدم معرفتها لوالديها الحقيقيين، فطلب منها سكان عمارتها مغادرة منزلها، لأنهم لا يقبلونها معهم، واكتشفت مؤخرًا إصابة أخيها بالسرطان، وأن حياته مهددة، ولكن فى النهاية وبمساعدة الصحفى آدم "نواف الظفيرى" اكتشفت سرًا خطيرًا، بإمكانه أن يقلب حياتها رأسًا على عقب.



عنبر 6

مسلسل "عنبر 6" مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحوليها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية.

ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون ، بطولة نجوم العرب ومن بينهم سولاف فواخرجى، صبا مبارك، فاطمة الصفى، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلى متري، فادى إبراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزى الخولي، غيرتا عون وغيرهم، معالجة درامية لـهانى سرحان ودعاء عبد الوهاب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج على العلى.