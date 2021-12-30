فن ومشاهير

أحمد شيبة وأمينة يحييان أولى حفلات رأس السنة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أحيا كل من المطرب الشعبى أحمد شيبة والمطربة الشعبية أمينة أول حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة بأحد المراكب النيلية.

وقدم أحمد شيبة باقة مميزة من أغانيه القديمة والحديثة وكذلك المطربة الشعبية أمينة.

وطرح أحمد شيبة الشهر الماضى أغنية بعنوان "شيبة صعيدى" والتى أداها باللهجة الصعيدية، وهى من كلمات رضا المصرى، ألحان فارس فهمى، توزيع أشرف البرنس.

وطرحت مؤخرا المطربة أمينة أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "باي باي"، وهى الأغنية الثالثة من ألبومها الجديد تجار سعادة..

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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