شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شيبة وأمينة يحييان أولى حفلات رأس السنة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا كل من المطرب الشعبى أحمد شيبة والمطربة الشعبية أمينة أول حفل غنائي ضمن حفلات رأس السنة بأحد المراكب النيلية.

وقدم أحمد شيبة باقة مميزة من أغانيه القديمة والحديثة وكذلك المطربة الشعبية أمينة.

وطرح أحمد شيبة الشهر الماضى أغنية بعنوان "شيبة صعيدى" والتى أداها باللهجة الصعيدية، وهى من كلمات رضا المصرى، ألحان فارس فهمى، توزيع أشرف البرنس.

وطرحت مؤخرا المطربة أمينة أغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان "باي باي"، وهى الأغنية الثالثة من ألبومها الجديد تجار سعادة..



















