شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى فكرى يواصل تقديم "زقاق المدق" على مسرح البالون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان مجدى فكرى تقديم العرض المسرحى "زقاق المدق"، على مسرح البالون، حيث تعرض المسرحية الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في الـ 8 مساء، ويجسد مجدي فكرى ضمن أحداث العرض شخصية فرج القواد الذى يحاول إغواء حميدة، وهى الشخصية التي قدمها يوسف شعبان فى الفيلم، الذى يحمل نفس الاسم.

مسرحية "زقاق المدق" رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده، ومن بطولة كل من: مجدى فكرى، دنيا عبد العزيز، بهاء ثروت، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، سيد جبر، حسان العربى، عبد الله سعد، أحمد صادق، مراد فكرى، مروة نصير، هانى عبد الهادى، سيد عبد الرحمن، عصام مصطفى هاشم، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، صابر عبد الله، أحمد مصطفى، محمد زينهم.