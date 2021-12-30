شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تتحدى البرد بصورة: الفتيات يقاومن البرد فى المناسبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الفنانة هنا الزاهد، تحدي درجات الحرارة المنخفضة التي تشهدها البلاد حالياً، لتشارك بصورة لها وهي ترتدي فيها ملابس سواريه باللون الأسود، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتضيف الجملة الشهيرة بأن الفتيات يمكنهن مقاومة درجات الحرارة المنخفضة في المناسبات الخاصة، في إشارة إلى ضرورة تناسق الملابس بغض النظر عن البرودة.

وكانت قد انتهت الفنانة هنا الزاهد من تصوير آخر مشاهدها بمسلسل "أنا وهى"، والتى تتقاسم بطولته مع الفنان أحمد حاتم، والفنان الكبير أشرف عبد الباقى، والمسلسل تأليف مصطفى حمدى، وتصوير أحمد جابر، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وفي هذا السياق طرحت الجهة المنتجة لمسلسل "أنا وهى" للفنان أحمد حاتم والفنانة هنا الزاهد البرومو الدعائى للعمل، والمقرر عرضه خلال أيام قليلة على قناة cbc، وينتمى المسلسل لنوعية الدراما المكونة من 15 حلقة، بعد الانتهاء من تصوير أحداث المسلسل كاملة.



هنا الزاهد

مسلسل "أنا وهى"، تدور أحداثه في إطار كوميدي، والعمل من بطولة كل من هنا الزاهد، أحمد حاتم، أشرف عبدالباقي، عارفة عبدالرسول، ميرهان حسين، وبمشاركة العديد من الفنانين كضيوف الشرف، وتأليف مصطفى حمدي، وتصوير أحمد جابر، ومن وإخراج سامح عبدالعزيز.