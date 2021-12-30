شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى مع الطبيب المعالج لوالدته سمية الألفي: زمايل من الطفولة لحد دلوقتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد الفيشاوي، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة تجمعه مع الطبيب المعالج لوالدته النجمة القديرة سمية الألفي، ليوجه له الشكر على معالجته لها، بعد أن تفاجأ بأن الطبيب المعالج لها هو زميل له من أيام الدراسة في مدرسة الألسن، حيث كتب قائلاً "انا والراجل المحترم ده كنا زمايل في مدرسة الألسن بالحرانية من الطفولة ودلوقتي محمد زيدان هو الجراح والطبيب المعالج للسيدة الفنانة الكبيرة سمية الألفي، بشكرك وبحبك يا صاحبي".



احمد الفيشاوي والطبيب المعالج لوالدته

"الكانسر اللى عندى نوع نادر وكمان أسبوعين هبتدى رحلة علاج".. بهذه الكلمات أعلنت الفنانة سمية الألفى عن تفاصيل الوعكة الصحية التى تعرضت لها مؤخرا، وأوضحت أنه جرت إزالة الورم الذى كان فى الصدر، بالإضافة إلى الغدد الليمفاوية.

وطمأنت الألفى، خلال تصريحات تليفزيونة محبيها قائة: "أنا الآن بخير والحمد لله بتحسن"، وبعد مرور أسبوعين ستبدأ رحلة العلاج/ خاصة أن الطبيب أخبرها بأن الورم من الأنواع النادرة.

وكانت سمية الألفى تحدثت فى لقاء سابق عن مرض نادر أصيبت به جعلها غير قادرة على المشى حتى اكتشفت أن المرض عبارة عن تكون أكياس من سائل النخاع الشوكى واستقرت على فقرات العمود الفقرى/ وكان يصطحبها فى رحلة العلاج بالخارج الراحل فاروق الفيشاوى قائلة: "عمرى ما هنسى وقفته جنبى وقتها".