شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يتعرض لحادث سيارة ويطمئن جمهوره: الحمد لله كل اللى يجيبه ربنا كويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم مصطفى قمر لـ"الخليج 365"، إنه تعرض بالفعل لحادث على طريق روض الفرج أثناء قيادته لسيارته، وصدمه أحد الأشخاص بسيارته، ثم فر هاربا، موضحا أنه تعرض لكدمات على صدره، وهو الآن فى طريقه إلى المستشفى، لإجراء بعض الفحوصات الطبية، معلقا:"الحمد لله على كل حال واللي يجيبه ربنا كويس".

وقال مؤخرًا النجم مصطفى قمر لـ"الخليج 365" إنه يحضر حاليًا لأكثر من مشروع فنى من ضمنهم ألبوم يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ويحمل عددًا من المفاجآت، كما يحضر لفيلم سينمائى سوف يكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تحضيراته للجزء الثانى من مسلسل "فارس بلا جواز" .

واحتفل قمر، بعيد ميلاد ابنه الشاب تيام مصطفى قمر، منذ عدة أسابيع ونشر صورة تجمعهما على حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، ووجه له رسالة يعبر فيها عن حبه الشديد له وأمنياته له بالتوفيق في السنوات المقبلة من حياته.