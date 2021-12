شكرا لقرائتكم خبر عن رد صادم من ذا روك على تصريحات فين ديزل لعودته من جديد لـ Fast and Furious والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور ما يقرب الشهرين على تصريحات النجم العالمي فين ديزل، التي دعا فيها النجم العالمي دوين جونسون الشهير بـ ذا روك، للعودة من جديد للمشاركة في سلسلة أفلام الحركة والإثارة Fast and the Furious، التي انسحب منها مؤخراً، بسبب بعض المشاكل والأزمات بينهما، رد ذا روك على تلك التصريحات في ظهوره الأخير مع شبكة قنوات CNN.

وقال ذا روك في تصريحاته التي نقلتها وسائل الإعلام العالمية: " في يونيو الماضي، تواصلت أنا وفين بالفعل تليفونيا، وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأخبرته بشكل مباشر، وبشكل خاص، أنني لن أعود إلى المشاركة في السلسلة، لأفاجأ بعدها بتصريحات ديزل التي شارك فيا أطفاله والنجم الراحل بول ووكر من أجل الضغط على للعودة"، واصفاً تلك التصريحات بالمتلاعبة.



ذا روك وفين ديزل

وأضاف ديزل: "كنت حازمًا ولكن ودودًا مع كلماتي وقلت إنني سأكون دائمًا داعمًا للممثلين ودائمًا ما أكون راسخًا لنجاح السلسلة، ولكن لم تكن هناك فرصة للعودة"، لينتقد ذا روك، تصريحات ديزل التي وصفها بالعاطفية من أجل جذب أكبر عدد من الجماهير لعودته من جديد.

وأوضح جونسون أنه لن يظهر في الفصل الأخير من سلسلة " Fate of the Furious" نظرًا للخلافات العلنية بين ديزل وتيريز جيبسون والتي بدأت خلال الأسابيع الأخيرة من إنتاج فيلم "Fate of the Furious" في 2016 عندما انتقد جونسون زملائه الذكور.