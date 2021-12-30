شكرا لقرائتكم خبر عن ابنه الراحل طلعت زكريا تبدأ عامها الجديد برسالة لوالدها: ستظل في قلبي وروحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت إيمي، ابنه الفنان الراحل طلعت زكريا، على استعادة ذكرياتها مع والدها الراحل تزامناً مع العام الجديد، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت "وقد أتى عام جديد من دونك يا أبى، ولكنك ستظل فى قلبي وروحي دائما لحين ألقاك، ربنا يرحمك يا رب".



ابنه الراحل طلعت زكريا

طلعت زكريا من خريجى المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1984، وكانت بداياته على المسرح، حيث التحق بفرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة الحرية، وقدم من خلالهما العديد من المسرحيات وشارك فى أول فيلم له عام 1984 بعنوان "حادى بادى" من بطولة الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز ونورا.