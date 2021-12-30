أول ظهور لنجل إياد نصار.. يفكر باحتراف التمثيل وهذا رأي والده (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص الفنان إياد نصار على اصطحاب أسرته لمشاهدة العرض الخاص لفيلمه الجديد "الكاهن"، والذي تم طرحه في دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 29 ديسمبر، وبينهم نجله آدم.

وكان لـ"الخليج 365" لقاءً مصورا مع آدم، تمنى خلاله إن ينال فيلم والده إعجاب الجمهور، وأن ينبهروا بتمثيله، كما أعلن عن رغبته في احتراف العمل الفني: "ممكن أكون مخرج وعايز ابقى زي بابا وادخل وأمثل وعندي تفكير حلو وبعمل فيديوهات".

آدم أكد أنه سيستمع إلى نصيحة والده، ولن يقوم بالتمثيل في سنه الحالي، إذ مازال صغيرا، موضحا "عايز اسمع كلام بابا واستنى مش أحسن وقت إني أمثل في السن ده لما أكبر همثل".

وكشف آدم عن حبه للفنان أمير كرارة، كما لفت إلى حرصه على مشاهدة الأعمال الفنية التي يشارك فيها والده، واختتم بالإشارة إلى أن فيلم "موسى" كان من بين الأعمال الحديثة التي أحبها لوالده، والذي عُرض منذ فترة في السينمات، رغم أنه جسد خلاله دور شخص شرير، قائلًا "بحب لما بيمثل شخص شرير بيلفت انتباهي".

"الكاهن" أقيم عرضه الخاص يوم الثلاثاء الماضي في سينما أركان بالشيخ زايد، بحضور صناعه، وهم: السيناريست محمد ناير، المخرج عثمان أبو لبن، حسين فهمي، جمال سليمان، درة، محسن محيي الدين، حنان سليمان.