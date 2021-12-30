خاص| مصطفى قمر في المستشفى بعد تعرضه لحادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعرض الفنان مصطفى قمر، منذ قليل، لحادث سير على طريق روض الفرج.

وأكد علي رشاد، مدير أعمال قمر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفنان تعرض لحادث على طريق روض الفرج، وأنه يتواجد حاليا في المستشفى للاطمئنان من خلال إجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، مؤكدا أنهما سيحرصان على طمأنة جمهوره بنشر تفاصيل حالته الصحية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن مصطفى قمر شارك في السباق الدرامي الرمضاني لعام 2021 من خلال مسلسل "فارس بلا جواز" مع: سليمان عيد، محمد ثروت، طارق عبدالعزيز، وطارق الإبياري وغيرهم، ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.