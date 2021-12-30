وجوه شابة لمعت في 2021.. بينهم "بيج زي" و"ويجز" ودميانة في "ريش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا الجميعي:

هذا العام حفل بالعديد من الوجوه الشابة التي جذبت لها المشاهد المصري، سواء تأثروا بالشخصية التي أدوا دورها، أو أنهم ضحكوا معهم في أدائهم لدور كوميدي، تلك الوجوه نالت الكثير من التقدير عبر أحاديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، واحتفظ العديدون بمشاهدهم وجُملهم التي تأثروا بها، كما تم تقدير البعض عبر جوائز حصدوها عن دورهم الأول.

في هذا التقرير نستعرض أبرز هذه الوجوه وأعمالهم المميزة..

آدم الشرقاوي

اشتهر آدم بدوره في مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وعرفه الجمهور باسم شخصيته في المسلسل "بيج زي"، إذ لعب دور الشاب الأمريكي الذي ساعد هنا- لعبت دورها منى زكي- خلال إقامتها في أمريكا.

والشرقاوي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وترجع أصوله إلى قرية منية المرشد التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، كما شارك كممثل مبتدأ في بعض الأفلام والمسلسلات في هوليوود.

ويعتبر ظهوره في مسلسل "لعبة نيوتن" المرة الأولى التي يتواجد فيها في الدراما المصرية.

مايان السيد

رغم أن لها أدوارًا خلال السنوات السابقة، لكنها لمعت هذا العام بالتحديد من خلال دورها في مسلسل "حرب أهلية" في الموسم الرمضاني، حيث لعبت دور الفتاة نور التي تبنتها مريم-لعبت دورها يسرا-. وقامت مايان بأداء دور آخر في نفس الموسم في مسلسل "لعبة نيوتن"، حيث أدت دور يارا شقيقة هنا.

وتواجدت في مسلسل "هجمة مرتدة"، كما حققت نجاحا كبيرا بدورها في حكاية "حلم حياتي" ضمن حكايات إلا أنا، إذ جسدت دور فتاة تعاني من مرض التوحد، وأشاد الجميع بها نقادا وجمهورا.

مايان هي ممثلة مصرية تدرس المسرح والسينما في الجامعة الأمريكية، وهي من مواليد 1997، دخلت المجال الفني عام 2016 بحسب قاعدة بيانات موقع السينما، وشاركت في العديد من المسلسلات من بينها "كأنه امبارح"، و"ظل الرئيس"، و"الأب الروحي"، و"أبو البنات".

جلا هشام

في نفس الموسم الرمضاني شدّت جالا هشام الأنظار إليها في دورها بمسلسل "خلي بالك من زيزي"، واشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "الحربوءة"، حيث لعبت دور ياسمين الفتاة خطيبة هشام عسل-الذي لعب دوره علي قاسم.

دخلت جلا المجال الفني عام 2016 بدورها في مسلسل "أبو البنات"، وهي من مواليد عام 1994، ولعبت أدوار في مسلسلات مثل "نمرة اتنين"، و"موسى"، و"إلا أنا"، و"نجيب زاهي زركش".

علي قاسم

ومن نفس العمل الدرامي "خلي بالك من زيزي"، لعب علي قاسم شخصية هشام عسل الشاب المتذبذب في آراءه، والذي يتأثر بسهولة بمن حوله. تلك الشخصية التي لفتت الأنظار إليها خلال الموسم الرمضاني الماضي أيضًا.

علي هو ممثل ومهندس مصري، وبدأ التمثيل من خلال فيلم "عشم"، وشارك في أعمال درامية مثل "لا تطفئ الشمس"، و"طايع"، و"قابيل"، و"لعبة النسيان".

نور خالد النبوي

جذب نور الأنظار إليه من خلال تأديته دور الشهيد أحمد شوشة في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

نور هو ابن الممثل خالد النبوي، ودرس الشاب مجال الاقتصاد في فرنسا، ثم سافر إلى أمريكا لدراسة التمثيل والمسرح والإخراج، ويعتبر مسلسل الاختيار هو أول عمل فني يشارك فيه نور.

دميانة نصار

لعبت دميانة أول أدوارها في فيلم "ريش"، الذي فاز بالجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد الدولي في مهرجان كان السينمائي، في عام 2021، ويعتبر فيلم ريش هو الفيلم المصري الأول الذي يفوز بالجائزة الكبرى في أسبوع النقاد بكان.

ولم تقم دميانة بالتمثيل من قبل، حتى جاءتها الفرصة في المشاركة بفيلم "ريش"، وهي سيدة مولودة بقرية البرشا مركز ملوي بمحافظة المنيا، وقد نالت جائزة أفضل ممثلة في مهرجان قرطاج السينمائي.

طه دسوقي

استطاع طه لفت الأنظار إليه من خلال مسلسل "موضوع عائلي"، الذي عرض على منصة شاهد، حيث أدى دور الشاب حسن الذي يقع في غرام الفتاة سارة-التي لعبت دورها رنا رئيس- القادمة من الخارج للحصول على ميراثها بعد وفاة جدها.

وطه دسوقي هو ستاند اب كوميديان بالأساس، وقد شارك في عدة أعمال فنية كان آخرها فيلم "فرق خبرة"، ومسلسل "بيمبو" الذي يعرض حاليًا على منصة شاهد.

ويجز

لفت الرابر ويجز الأنظار إليه في أول دور الشاب جابر الذي يقوم بتمثيله في مسلسل "بيمبو"، ويعرض العمل حاليًا على منصة شاهد.

ويحكي المسلسل بحسب قاعدة بيانات موقع السينما عن الشاب بيمبو-يلعب دوره أحمد مالك- الذي يبيع المخدرات لتسديد ديونه بعد خسارة أمواله، ولكنه يتحول لمحقق مبتدئ عندما يبدأ البحث في جريمة قتل امرأة.