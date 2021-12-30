الليلة.. سامح حسين يقدم مسرحية "حلم جميل" بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستعد الفنان سامح حسين، لتقديم العرض المسرحي "حلم جميل" مساء الليلة على مسرح قصر ثقافة الأقصر.

العرض يقام في تمام الساعة السابعة مساء، ابتداء من اليوم الخميس الموافق 30 ديسمبر، ويستمر حتى الإثنين الموافق 3 يناير 2022.

المسرحية من إنتاج المسرح الكوميدي التابع للبيت الفني للمسرح، زهز عرض غنائى موسيقي استعراضى، يدور حول شاب يجول فى الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثري.

والعمل بطولة: سامح حسين، سارة درزاوي، عزت زين، أحمد عبدالهادي، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومن إخراج إسلام إمام.