شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسوورث يستعرض مهاراته فى تحمل الصقيع بحمام الثلج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع جاست جيرد، صورة للنجم العالمي كريس هيمسوورث وهو يستمتع مع صديقه بحمام ثلج، وظهرا كريس وصديقه وهما في حالة تأمل أثناء جلوسهما على الثلج والجليد يغطي جسدهما.

فيما كشف النجم العالمى كريس هيمسوورث عن أول صور من كواليس تصوير الجزء الثانى من فيلم الأكشن والإثارة Extraction، والذي يصوره في أجواء جليدية ، حيث يدورالفيلم حول تايلر ريك "كريس" هو أحد الجنود المرتزقة الذى ينفذ مهامه بالسوق السوداء، والآن لديه مهمة جديدة، حيث يجب عليه إنقاذ ابن أحد أكبر المجرمين إثر جرائم دولية، لكن وسط العالم الخفي لتجار السلاح والمخدرات، فإن هذه المهمة الصعبة تكاد تكون مستحيلة، حيث تصبح حياة ريك والصبي في خطر طوال الوقت.

واحتفى هيمسوورث مؤخراً بالجوائز التى حصدها الجزء الأول من فيلمه الأكشن Extraction الذى حقق عدد مشاهدات قياسية عبر إحدى المنصات الأمريكية، بحفل توزيع جوائز Taurus World Stunt، تزامناً مع تحضيرات وتصوير الجزء الثاني.

وشارك هيمسوورث متابعيه وجمهوره بصورة منذ عدة أسابيع من استعداداته فى التدريبات، حيث يستعرض فيها عضلاته تزامناً مع تصوير فيلمه الجديد Extraction 2، الذى يتم تصويره حالياً فى عدد من دول شرق اسيا، ليعلن عن اكتمال فورمته استعدادا للأعمال السينمائية التى سيخوضها خلال الفترة القادمة.