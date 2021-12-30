شكرا لقرائتكم خبر عن وثيقة تعاقد محمود المليجى على فيلم "حدوة الحصان".. والأجر 600 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثيقة نادرة لتعاقد الفنان الكبير محمود المليجى على فيلم "حدوة الحصان" يرجع تاريخها إلى عام 1948 ، تضمنت الدور الذى يقوم به وهو دور "البروفسير" وكيل العصابة، وأجره الذى بلغ 600 جنيه تسلم على دفعات .

تدور أحداث الفيلم حول عصابة تصل إلى القاهرة بحثًا عن كنز، وبعد البحث والتحري اكتشفوا أن الكنز مدفون تحت دار فطاطري، فحاولوا شراء المنزل ولكن صاحب المنزل رفض، فيحاول كبير العصابة أن يدخل لصاحب المنزل من ناحية ابنته فيحاول خداعها.

الفيلم بطولة محمود شكوكو، سعاد مكاوى، عبدالفتاح القصرى، محمود المليجى، إسماعيل يس، زوزو محمد، نيلى مظلوم، ميمى عزيز، قصة وسيناريو وحوار وإخراج عباس كامل.

وولد محمود المليجى في 22 ديسمبر عام 1910 بحي المغربلين بالقاهرة، انتقل برفقة عائلته إلى حي الحلمية حيث أكمل تعليمه الأساسي هناك ثم التحق بالمدرسة الخديوية لاستكمال تعليمه الثانوي، ومن هناك بدأت حياة المليجي الفنية حيث التحق بفرقة التمثيل بالمدرسة وتدرب على يد كبار الفنانين وقتها أمثال جورج أبيض وفتوح نشاطي، وقد تميز المليجي بأدوار الشر حيث قدمها بشكل بارع ومميز.