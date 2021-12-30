شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تعود من العمرة وتستكمل التحضيرات الأخيرة لـ"يوتيرن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت النجمة ريهام حجاج من الأراضى السعودية خلال اليومين الماضيين بعد أدائها مناسك العمرة، وبدأت التحضيرات الأخيرة لمسلسلها الرمضانى الجديد "يوتيرن"، قبل انطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تحدد بشكل مبدئى نهاية الأسبوع المقبل.

وتجمع التحضيرات النهائية بطلة العمل ريهام حجاج والفنان الكبير توفيق عبد الحميد، ومؤلف العمل السيناريست أيمن سلامة، والمخرج سامح عبد العزيز، والمنتج جمال العدل، وعدد من النجوم المشاركين منهم عبير صبرى وكريم قاسم ومحمد كيلانى وصفاء الطوخى

ويعود الفنان توفيق عبد الحميد للدراما التليفزيونية من خلال هذا المسلسل بعد غياب 12 عاما، بعدما وجد ما يبحث عنه في هذا العمل بحسب قوله، من سيناريو مُحكم وصناع جيدين قادرون على تقديم عمل جيد، لاسيما أن عبد الحميد كان يضع عودته إلى الدراما رهن عمل جيد ودور مهم ومؤثر وهو ما وجده في "يوتيرن" بحسب تعبيره.

وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعى تشويقى عن علاقة الأباء والأبناء، فضلا عن وجود خطوط متعددة تتنوع بين الدراما والغموض والرومانسية.

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج خاضت سباق دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "وكل ما نفترق"، وشارك فى بطولته أحمد فهمى، عمرو عبد الجليل رانيا يوسف، أيتن عامر، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمد جمعة، أحمد صيام، إنتاج طارق الجناينى، وإخراج مصطفى أبو سيف.