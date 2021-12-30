شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إيرادات فيلم "الكاهن" فى أول أيام عرضه بدور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "الكاهن"، للنجوم حسين فهمى وجمال سليمان ومحمود حميدة وإياد نصار وفتحى عبد الوهاب ودرة فى أول أيام عرضه فى السينمات أمس الأربعاء إيرادات وصلت لـ 240 ألف جنيه، وينافس الفيلم مع أكثر من عمل فى السينما وهم "ريتسا" و"برة المنهج، و"مربع برمودة، و"أبو صدام" بالإضافة إلى الفيلم العالمي الذي يسيطر على الإيرادات فى العالم "سبايدر مان".

ويشارك فى بطولة فيلم "الكاهن" كل من أحمد فؤاد سليم وحنان سليمان وفاطمة كمال، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في اطار تشويقى أكشن.

وتجسد درة خلال فيلم الكاهن شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور أحداث الفيلم