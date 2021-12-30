شكرا لقرائتكم خبر عن عندما أكلت تحية كاريوكا بصارة وطعمية احتفالاً برأس السنة فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الكثيرون بأعياد رأس السنة التى تقام فيها العديد من الاحتفالات فرحاً بقدوم العام الجديد، وكان نجوم الزمن الجميل يحتفلون بعيد رأس السنة ويتجمعون فيه ليتسامروا ويتذكروا العديد من الذكريات ، ويتحدثون عن طموحاتهم وآمالهم للعام الجديد.

وكان من أكثر الذكريات التى ظلت عالقة فى ذهن الفنانة الكبيرة كاريوكا تتحدث عنها وتتذكرها كلما مر عليها عيد رأس السنة هذا الاحتفال الذى حضرته عام 1946 وكانت وقتها تعيش فى أمريكا بعد أن تعاقدت مع شركة فوكس عام 1945 .

وقالت كاريوكا أنه كان قد مر على وجودها بأمريكا ما يقرب من 5 أشهر، وكانت قد ضاقت ذرعاً بالحياة هناك ، وشعرت بالملل من الطعام الأمريكى، وفى هذا الوقت وصلتها دعوة من الطلبة العرب المقيمين فى نيويورك لحضور احتفال عيد رأس السنة.

وذهبت الفنانة الكبيرة إلى الاحتفال الذى أقامه الطلبة المصريون فى ناديهم بنيويورك، وفرحت فرحاً شديداً عندما وجدت كل أجوا الاحتفال عربية ، المدعوين والطعام واللغة وكأنها عادت إلى مصر، وفرحت بشدة حين وجدت المائدة يتصدرها أطباق البصارة والفول والطعمية وغيرها من أكلات مصرية ، وأكلت كاريوكا فى هذه الليلة بشراهة لم تعهدها ولم تصدق نفسها، حيث كانت على استعداد أن تدفع نصف ما تملك لتتناول هذه الأطعمة التى أصبحت أمامها دون أن تتوقع، وكان هذا الاحتفال من أكثر الاحتفالات التى سعدت بها الفنانة الكبيرة وظلت تتذكرها طوال حياتها.