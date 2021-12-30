شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تدشين تمثاله بمتحف مدام توسو دبى .. زوجة أحمد فهمى: تستاهل أكتر من كده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة أميرة فرج زوجه الفنان أحمد فهمي عن صورتها برفقة تمثال فهمي الشمع بمتحف مدام توسو في دبي، وذلك بعدما أعلن فهمي عن تدشين تمثاله في متحف الشمع الأشهر في العالم، وعلقت أميرة علي الصور التي نشرتها من خلال الانستجرام الخاص بها بـ " مبروك انا فاكره كويس قلتي من سنين كتيييير ف يوم الأيام هبقي مشهور جدا وهيبقي عندي تمثال تستاهل اكتر من كده باجتهادك وطموحك فخوره بيك قوي، وبحب إصرارك ونجاحك ورؤيتك للمستقبل الي دايما صح ".



اميرة فرج



زوجة احمد فهمي برفقة تمثاله

وفي نفس السياق نشر أحمد فهمي فيديو له وهو يدخل إلي المتحف ليحتفل بتمثاله ويلتقط الصور معه.

وسافر الفنان أحمد فهمي إلي دبي، التقط بعض الصور مع تمثال الشمع الخاص به، حيث أنشأ متحف مدام توسو في دبي، تمثال شمع لأحمد فهمي، وكشفت صفحة المتحف علي إنستجرام الرسمي لهم عن صورة أحمد فهمي بجانب التمثال وعلقت عليها بـ"أوه ، انظروا ، هناك اثنان مني.. سعدنا للغاية بزيارة احمد فهمي في مدام توسو دبي.. لقد كان من دواعي سرورنا استضافتك في مكاننا".