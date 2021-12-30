شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس يشكر الجمهور بعد نجاح أغنية "تعالى أدلعك" لبهاء سلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المنتج نصر محروس عن سعادته من ردود الفعل على أغنية "تعالى أدلعك"، وقال فى منشور عبر صفحته الرسمية بفيسبوك :"الحمدلله مبسوط بردود الأفعال جداً على أغنية تعالى أدلعك، وبتابع وبشوف كل الكومنتات بتاعتكم و مبسوط إنها عجبتكم.. أشكر كل الفريق العظيم اللي شارك فيها دة أولاً .. وثانياً أشكركم إخواتي وجمهوري الغالى".



نصر محروس

وكان المنتج الموسيقى نصر محروس، طرح أحدث أغنيات المطرب بهاء سلطان والتي تحمل اسم "تعالى أدلعك"، على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وبمشاركة الملحن عزيز الشافعى بالعزف على العود، كما ظهر النجم تامر حسنى فى صورة على الحائط، وظهور النجمة شيرين عبد الوهاب خلال كليب على شاشة التليفزيون، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، والكليب فكرة وإخراج نصر محروس.