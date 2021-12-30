شكرا لقرائتكم خبر عن حالات الطلاق فى 2021.. أشهرهم شيرين عبد الوهاب وآخرهم أحمد الفيشاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عام 2021 العديد من حالات الانفصال داخل الوسط الفنى، حيث أعلن عدد من المشاهير الفنانين خبر انفصالهم عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، وآخر من انفصل خلال العام الجارى، والذى يتبقى على انتهائه ساعات معدودة، الفنان أحمد الفيشاوى، بعدما أعلنت زوجته ندى الكامل خبر طلاقها.

وكشفت ندى الكامل من خلال حسابها علي إنستجرام عن طلاقها من أحمد الفيشاوى وذلك بعد قصة حب كبيرة ترجمتها حالة الرومانسية التي كانت تظهر بينهما طوال الوقت في المناسبات العامة.

وكتبت ندى الكامل بعد طلاقها " من امرأه قلبها هلك وانطفئ ..اود أن اعلن عن انفصالي انا وزوجي احمد الفيشاوي يوم ٢١ الشهر الجاري...وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحه البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتي في احلك أوقاتنا..سأفتقدك كصديق كثيرا ".

واستكملت "الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي واسرتينا لقد عشت معك اربع سنوات واعتقد اني كنت نعم الزوجة ونعم السند وقد اديت واعطيت كل ما املك من حب وتضحيه لكي ترتاح..ولكني اعتقد انك الان سعيد من غيري ولست تعيس...واتمني لنفسي أن اكون أيضا سعيدة ...ولكن...واحقاقا للحق ...لقد اعطاني ووهبني كافه حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظه تفكير بل واكثر ...سوف احبك دائما يا صديقي واتمني أن تكمل ما بدأناه سويا..وأن تنتبه لنفسك كثيرا..لقد كنت أمانة ارسلها الله لي..ولم اقصر يوما او تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها".

وأضافت "اللهم فرحة لا حزن بعدها...اللهم ابدل خوفي طمأنينة ...وكرامة وحرية لا قيد يمنعها .. وعزه نفس لا انسان ولا موقف يزعزعها ..واعلم ان عزه النفس و الكذب نقطه فاصله في حياتي ينتهي عندها اي صديق او حبيب..انها خطوطي الحمراء يا صديقي".

ومن قبل ندى الكامل، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب طلاقها من الفنان حسام حبيب، حيث عاشت شيرين عبد الوهاب أسابيع صعبة خلال الفترة الماضية انتهت بطلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب بعد 4 سنوات زواج شهدت العديد من الشائعات والأقاويل حول مشاكل وخلافات وكذلك تسريبات صوتية من والد حسام حبيب، لتقرر شيرين في النهاية إسدال الستار على هذه الزيجة وتعلن طلاقها.

كما أعلنت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى خبر طلاقها من الفنان مصطفى فهمى، عن طريق المحامية سناء لحظى، والسوشيال ميديا، قائلة: "علمت بالطلاق الغيابي منها ومن السوشيال ميديا وتفاجأت بالخبر تماماً مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية ".