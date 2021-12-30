من "التلاعب بأحلام الشباب" لـ"التحرش".. اتهامات طاردت عمرو دياب بسبب إعلاناته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

الجدل الذي أثاره إعلان الفنان عمرو دياب، والذي وصل إلى حد اتهامه بالتحريض على التحرش، وقيام شركة السيارات صاحبة الإعلان بتقديم إعتذارها، لا يعد الأول في مسيرة النجم العربي الأشهر.

وواجه الفنان عمرو دياب العديد من علامات الإستفهمام، مع طرح أغلب الحملات الدعائية التي قدمها، وعلى رأسها العطر الخاص به.

إتقل

الفنان عمرو دياب في نوفمبر الماضي حالة من الجدل ، بسبب نشره عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه مع موديل الإعلانات اللبنانية تيارا، وكتب "اتقل وراضي".

تيارا خلال ظهورها في برنامج "Insider بالعربي"، قالت :" الصورة متعلقة بظهوري معه في إعلان، ولا يوجد علاقة عاطفية بيننا، أنا من معجبيه وأعتقد أنه محبوب من الجميع، كما تشرفت بمشاركته الإعلان وبأن أجلس بقربه، وأتلقى منه النصائح".

إنجي كيوان

في شهر فبراير ومع بداية حملة عمرو دياب العدائية عن العطر الجديد له، ظهر بقوة إسم الإعلامية إنجي كيوان، بعد ظهورها معه في صور الدعاية والكليب، و تواجدها بصحبته في مدينة دبي، خلال إحدى السهرات التي جمعتهما.

ونفت "إنجي" صحة الشائعات، وكشفت إنها متزوجة بالفعل من رجل الأعمال اللبناني زياد فولد جر، وظهر بالصور التي جمعتها مع عمرو دياب، ولديهما طفلين.

اللعب بأحلام الشباب

عقب طرح الفنان عمرو دياب إعلان العطر الخاص به، تعرض للهجوم من الفنان محمود الليثي، وذلك عبر مقطع فيديو نشره عبر صفحته في موقع فيس بوك.

الفنان محمود الليثي وجه خلال الفيديو سؤالا، وقال :"اللي أنا عايز أسأل فيه بقى، دلوقتي أنا لو اشتريت المنتج هيحصل معايا اللي حصل ولا إيه؟ يعني أنا حاسس الإعلان مفيهوش واقعية، يعني أنا دلوقتي أرش الرشتين وأمشي جنب واحدة زي الأولانية أو التانية الاتنين حلوين يعني، أمشي جنبها تروح البنت لفة وفجأة أبقى في يخت ولا إيه؟ يعني هل ده واقعي ولا إنتم بتلعبوا على أحلام الشباب؟ لازم نفهم بقى الموضوع ده، يعني لو بتلعبوا على أحلام الشباب لازم ننزل بقى إعلان تاني عادي مثلا فلتت منه”.

التحرش

أثار أحدث إعلانات الفنان عمرو دياب حالة من الغضب، وطاردته الاتهامات بالتحرش عقب عرضه، بسبب ظهور الهضبة وهو يصور فتاة دون علمها، وتوالت التعليقات عليه حتى بعد إعلان الشركة سحبه، ومنها: "هو إعلان غير لائق فعلاً مايحتملش ف ده تشكيك اصلاً".

وأصدرت شركة السيارات صاحبة الإعلان، بيانا نشرته مساء أمس الأربعاء عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وأعلنت عن سحب الفيديو كليب الذي ظهر به الفنان عمرو دياب، في إطار حملة الدعاية.

وفي البيان الذي أصدرته الشركة باللغة الإنجليزية، قدمت رسميا اعتذارها قائلة: "نأسف بشدة، ونتفهم التفسير السلبي لهذا الجزء".

واختتمت إعتذارها قائلة: "لذا اتخذنا قرارا بسحب هذه النسخة من الإعلان التجاري من جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بستروين ونقدم خالص اعتذارنا لكل من شعر بالاستياء من هذا المشهد".