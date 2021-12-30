شكرا لقرائتكم خبر عن الضحك تحول إلى رعب.. كيف أفسد روميل أول احتفال لفاتن حمامة بليلة رأس السنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الكثيرون بأعياد رأس السنة التى تقام فيها العديد من الاحتفالات فرحاً بقدوم العام الجديد، وكان نجوم الزمن الجميل يحتفلون بعيد رأس السنة ويتجمعون فيه ليتسامروا ويتذكروا العديد من الذكريات، ويتحدثون عن طموحاتهم وآمالهم للعام الجديد.

وكان من بين هؤلاء النجوم الفنانة الكبيرة فاتن حمامة التى كانت دائماً تتذكر أول مرة احتفلت فيها برأس السنة.

وقالت سيدة الشاسة العربية فى حوار نادر إنها لم تكن تحتفل بعيد رأس السنة فى طفولتها نظراً لانشغالها بالدراسة، التى كانت تشغل معظم وقتها، وخاصة عندما بدأت مشوارها الفنى وهى طفلة حيث لم يكن لديها وقت كباقى الأطفال.

وأشارت فاتن حمامة إلى أنها تتذكر دائماً أول مرة احتفلت بعيد رأس السنة وذلك عندما كانت تشارك موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب فى فيلم رصاصة فى القلب وهى طفلة عام 1942، وكان وقتها روميل يزحف بجيوشه على رمال صحراء مصر الغربية، وكانت الحالة متوترة جدا بالقاهرة.

وتابعت سيدة الشاشة العربية مشيرة إلى أن محمد عبدالوهاب أراد وقتها التخفيف من حالة التوتر التى يعيشها أبطال الفيلم والعاملين فيه بسبب الحالة العامة فقرر أن يقيم احتفالاً بمناسبة رأس السنة.

وأشارت فاتن حمامة إلى أنها سعدت جداً بهذا الحفل وضحكت من أعماقها، خاصة بعد أن لعبت الخمر برؤوس الفنانين والعاملين الذين شربوا فى هذه الليلة ، ولم يكن من بينهم موسيقار الأجيال الذى ظل يضحك معها على هؤلاء السكارى.

وأكدت فاتن أنها اكتشفت فى هذه الليلة أن السينمائيين الذين يعملون خلف الكاميرات يمتلك بعضهم مواهب كبيرة فى تقليد الفنانين ، فمنهم من قلد محمد عبدالوهاب ومنهم من قلد يوسف وهبى وغيره، واستمر الضحك فى الحفل حتى الساعة الواحدة صباحاً، ولم يقطعه سوى دوى صفارات الإنذار التى أعلنت عن بدء غارة جوية.

وأشارت الفنانة الكبيرة إلى أن الضحك انقلب وقتها إلى حالة من الرعب لأكثر من ساعتين بسبب دوى القنابل التى استهدفت المواقع العسكرية للإنجليز بجوار الأهرامات، وظلت هذه الحالة مسيطرة حتى انتهت الغارة الجوية ، وتركت ذكرى غير جيدة لدى فاتن حمامة لأول احتفال لها برأس السنة.