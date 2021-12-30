شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد عن احتفالها بعيد ميلاد أشرف زكى: مبخرجش من بيتي إلا للضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، الفنان أشرف زكى، نقيب الممثلين، بمناسبة عيد ميلاده، مؤكدة أنها صديق عزيز وجدع فى أخلاقه وشهامته وله معزة خاصة فى قلب كل فنان، مشيرة إنها حضرت حفل عيد ميلاده بالرغم من أنها لا تخرج من بيتها إلا للضرورة منذ تفشى وباء فيروس كوورنا ومتحوراته.

ونشرت نبيلة، عبر حسابها على انستجرام، فيديو لها من أشرف زكى من حفل عيد ميلاده، صحبته بتعليق: "من وقت ظهور الكورونا وما رافقها لاحقا من متحورات وبلاء أزرق، ما بخرجش من بيتى إلا للضرورة وملاقاة الأحبة من الأهل والأصدقاء، ومنها حفل عيد ميلاد الصديق العزيز الجدع فى أخلاقه وشهامته نقيب الممثلين الفنان أشرف زكى، اللى ليه معزة فى قلب كل فنان".

وأضافت نبيلة: "كل سنة وأنت جدع وطيب يا أشرف ويخليك لأسرتك الصغيرة والكبيرة يا نقيبنا، ربنا يحمى الجميع ومساكم جميل يا حلوين".



نبيلة عبيد

من جانبها، هنأت الفنانة روجينا، زوجها الفنان أشرف زكى، ومقدمة الشكر لكل حضور حفل عيد ميلاده، قائلة عبر حسابها على انستجرام: "كل سنة وانت سعيد وبخير وبصحة وأنت دايما وسط كل الناس اللى بتحبك، شكرا لكل أصحابى وأخواتى انكم كنتوا مع أشرف فى يوم عبد ميلاده، شكرا أحلى بلبلة أحن وأطيب قلب فى الوسط الفنى".

واحتفل الفنان أشرف زكى، بعيد ميلاده وسط كوكبة كبيرة من نجوم الفن، فيما احتفلت الفنانة روجينا بعيد ميلاد زوجها بشكل مختلف، لتواجدها خارج مصر، ونشرت عبر خاصية ستورى انستجرام، فيديوهات ترصد احتفالها بعيد ميلاد زوجها، وتورتة عيد ميلاده.

كما نشرت الإعلامية بوسى شلبى، فيديو يكشف مفاجأة الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد للفنان أشرف زكى ومشاركتها فى عيد ميلاده، فيما ارتدى الفنان الشاب حسن أبو الروس قبعة بابا نويل خلال الاحتفال.