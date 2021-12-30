شكرا لقرائتكم خبر عن رامي عياش يصل مصر لإحياء حفل رأس السنة فى العين السخنة .. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الفنان اللبناني رامى عياش إلي مصر لإحياء حفل رأس السنة الجديدة 2022، في العين السخنة حيث ظهر رامي من خلال خاصية الفيديوهات القصيرة علي صفحة الانستجرام الخاصة به بعد وصوله مطار القاهرة، وعلق رامي علي الصور "مرحبا مصر.. أراكم غدا".



رامي عياش

وفي سياق آخر يتعاون النجم اللبناني رامى عياش في أغنية جديدة باللهجة المصرية من ألحانه وكلمات أحمد حسن راؤول وتوزيع عمر صباغ، وتنتمى إلى أغانى الرقص والفرح، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وحل مؤخرًا النجم اللبنانى رامى عياش ضيفًا على برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذى تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، فى حلقة من جزأين.

وكشف رامى عياش خلال الحلقة كواليس تصويره حلقة فى برنامج مع الفنانة بشرى أعلى جبال لبنان، وقال إن حادثة الجونة لم تكن الأولى لبشرى فخلال تصوير حلقتهما انقلبت بهم السيارة.