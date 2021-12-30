شكرا لقرائتكم خبر عن مع بداية العام الجديد .. يحيى خليل يحيي حفلين بدار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الفنان يحيي خليل رائد موسيقى الجاز حفلين في بداية العام الجديد بدار الأوبرا المصرية ، حيث سيقدم الأول علي المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة الموافق 21 يناير ، والحفلة الثانية سيقدمها على مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية " يوم 20 يناير ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

ويقدم باقة من أشهر أعماله الخاصة التي تتميز بشكلها الفنى المتفرد وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها دنيا ، الامل ، ايقاع الروح ومختارات من مؤلفات الجاز العالمية إلى جانب تنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية التي قام خليل بإعادة صياغتها بأسلوب الجاز.

المعروف أن يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ عودته من الولايات المتحدة وهو مثل انطلاقة جديدة لهذا اللون من الموسيقى ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف شرائح المجتمع من خلال مشاركته في العديد من المهرجانات المحلية والدولية والعروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية والفنية بمصر والخارج.