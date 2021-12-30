شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء حفل الفنان هانى شاكر ليلة رأس السنة .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت قرارات الحكومة المصرية بعدم إقامة حفلات فى القاعات المغلقة بالفنادق بسب وباء كورونا، في إلغاء حفل أمير الغناء العربى هانى شاكر ليلة رأس السنة، حيث كان مقرر إحيائه داخل أحد الفنادق وذلك حسبما أكدت الشركة المنظمة في بيان لها على أن يتم تحديد موعد لاحق للحفل.



هانى شاكر

وجاء في البيان:"رغم الإقبال الكبير على حفل أمير الغناء العربى هانى شاكر والذى تقرر تأجيله لموعد آخر نظرا لقرارت الدولة بعدم إقامة حفلات فى القاعات المغلقة بالفنادق بسبب وباء كورونا حرصا على الجمهور ولذا تعتذر الشركة المسؤولة عن تنظيم الحفل، للفنان الكبير هانى شاكر وألى كل عشاقه للظروف الخارجة عن إرادتنا لتأجيل الحفل".

وأحيا النجم هانى شاكر، الشهر الماضى، حفلاً غنائيًا بأبو ظبى على مسرح اتحاد أرينا، وخلال الحفل قدم الفنان الكبير مجموعة من أغانيه سواء التى طرحها مؤخرا أو التى قدمها على مدار مشواره الغنائى الكبير.

وكان هاني شاكر، قد أحيا حفلا غنائيا مؤخرا بمهرجان "بابل" الدولي بالعراق، وعبر النجم هانى شاكر، خلال حفله، عن سعادته بعودة مهرجان بابل بعد توقف، إذ قال لـ5 آلاف متفرج حضروا الحفل: "وحشتونى جدا، بعتذر عن التأخير بسبب مشكلة فى الصوت، وجودى معاكوا مفرحنى جدا، سعيد بعودة مهرجان بابل من جديد لشعب عظيم زى الشعب العراقى".