شكرا لقرائتكم خبر عن أمير صلاح الدين يكشف عن تفاصيل أحدث أغانى بلاك تيما "بصل الصبر" للعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أمير صلاح الدين عن طرح أحدث أغانيه بمناسبة العام الجديد والتي تحمل عنوان " بصل الصبر"، وكشف أمير عن بوستر الأغنية من خلال الانستجرام الخاص به وعلق عليها بـ "بصل الصبر باكورة إنتاج بلاك تيما.. أغنية السنة الجديدة 2022، كل سنة وحضراتكم طيبين " حوار بين العامية المصرية وموسيقى الچاز العالمية ".



اغنية بصل الصبر



امير صلاح

وكلمات اغنية بصل الصبر هي

قَشَرت بَصل الصبر

عَيطني

هَشكني كَفّ الموز

ماضحكنيش

نَزِلت شيش اليك

قشطني

ولعبت شيش البيش

ماكسبنيش

وبَخت بَخت الطاولة

حبستني

وقرصت ودن الزهر

ماسمعنيش

رخيّت فـ خيط الذكرى

خنقتني

والذكرى شادة خيوطها

مابترخيش

انا خُفت موت م الموت

يموتني..

شَفعلي عنده الخوف

ماموتنيش

فَتّحت تحت المطرة

بَلِتني

غمضت عيني النور

مانشفنيش

دقيت رؤوس الدُف

رقصني

مريت في جوف الناي بقيت

درويش

جَريّت عقارب الساعة في

بعادِك

والوقت واقف برضه

مابيمشيش

العمر فيا بيجري في

ميعادك

أقدامه باينة فـ وشي زي

الفيش

شقايا شاب في الشقة

شقاني

طبقلي قلبي وشاله وسط

النيش

ولعت نور الأوضة

عراني

وطفيته تاني لكنه

مابيطفيش

الماضي تاعب نفسه

علشاني

جاي من بعيد وانا قولتله

ماتجيش

مَيّل عليا الجَرح

وإداني

حسرة وندامة ودمعتين

بقشيش

أنا خفت أدوس ع الشوك

يشوكني

لطَخت وِش الورد

بالورنيش

عَدا الهوى على وشي

خربشني

قالي: بلاش تتمشى ع

الكورنيش

وجري ورايا الحزن

يقفشني

زغزغت روحي

ضحكت ..

مالحقنيش !