شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تكشف عن طرح أحدث أغانيها بعنوان "حاجة واحدة": مستنية رأيكم .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة بشرى ، موعد طرح أغنيتها الجديدة "حاجة واحدة"، بحسابها من خلال موقع إنستجرام، وذلك في الواحدة صباح أول أيام العام الجديد، وقالت بشرى، في فيديو عبر إنستجرام: "أغنية حاجة واحدة.. يوم 1/1.. الساعة واحدة، على قناتي الخاصة، مستنية رأيكم"، وفي بوست جديد طرحت بشري تريلر الاغنية.

وتعاونت بشرى مؤخرا مع الفنان محمد شاشو، بأغنية "افرح"، ومن المفترض إطلاق فيديو كليب للعمل؛ بهدف إدخال الفرحة والبهجة على الجماهير، وتعد أغنية "افرح"، التعاون الثاني بين بشرى وشاشو، بعد تعاونهما معا في أغنية "خيوط الأمل"، التي تبث الطاقة الإيجابية.

وفي سياق آخر احتفل عدد من نجوم الفن بعيد ميلاد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن السينمائية الـ61، بأحد الفنادق بالشيخ زايد، وحرصوا على مفاجأته بالهدايا، وكان من أبرزهم ماجدة زكى وأوس أوس وبشرى والإعلامية بوسى شلبى وبنات أشرف زكى، بينما غابت روجينا لتواجدها خارج البلاد.