شكرا لقرائتكم خبر عن من غير البتاع – شاهد صافيناز تظهر من غير هدوم علي السرير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الراقصة الاستعراضية، صوفينار، أو كما يطلق عليها صافيناز، فيديو جديد لها من داخل غرفة نومها في أحد الفنادق وذلك خلال حسابها على انستجرام في خاصية الأستوري.

وظهرت صافيناز في الفيديو وهي لا ترتدي أي ملابس، ومن المرجح أنها كانت تجري جلسة مساج وذلك بسبب وجود مجموعة من الكريمات بجوارها.

وكانت صافيناز نائمة على سريرها بدون ملابس ولكنها غطت جسمها بملائة السرير، وبدأت في تمشيط شعرها بأصابع يديها وصورت الفيديو، ثم وضعت عليه أغنيه هندية من خلال خاصية الميوزيك في انستجرام.