شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحيى محمود الليثى حفله فى مهرجان شتاء مسقط اليوم بعد وفاة زوج أخته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب الشعبى محمود الليثى ، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وفاة زوج أخته "عاطف مسعود" وذلك على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ، وذلك تزامنا مع موعد حفله بمدينة القرم ضمن فعاليات مهرجان شتاء مسقط، اليوم الخميس، مما يهدد إقامة حفله وهو ما لم يعلنه الليثى حتى الآن.

ويعيش المطرب محمود الليثى حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لإحياء 4 حفلات في ليلة رأس السنة ، بمختلف الفنادق الكبرى ما بين وسط القاهرة والتجمع الخامس، والذى سيقدم خلالها أشهر أغنياته الشعبية المحببة لدى جمهوره الذى يحرص على التفاعل مع أغنياته وترديد كلماتها.

وتألق المطرب الشعبى محمود الليثى، خلال النصف الأول من شهر ديسمبر فى لندن، وذلك فى جولة غنائية حيث قدم 3 حفلات، تألق خلالهم بأجمل أغنياتها وبحضور عدد كبير من الجاليات العربية التي تفاعل مع أغنياته.

وطرح المطرب محمود الليثى مؤخرًا أغنية بعنوان "رجولة برجولة"، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.

وقدم الليثى كليب جمعه بالفنانة اللبنانية مايا دياب يحمل اسم "حطالى روج" فى بيروت من كلمات ملاك عادل وتوزيع اسلام شيبسى وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.