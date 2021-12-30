” ورم نادر ” .. سمية الألفي تكشف تطورات حالتها الصحية

كتب امير فتحي في الخميس 30 ديسمبر 2021 11:51 صباحاً - أجرت الفنانة ” سمية الألفي ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” شريف عامر ” في برنامجه يحدث في مصر كشفت من خلالها عن تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها مؤخرا لجراحة إزالة ورم سرطاني في الثدي والغدد اللمفاوية .

فقالت سمية الألفي : ” أنا بتحسن .. شالوا الكانسر اللي كان في الثدي واللي كان في الغدد الليمفاوية بس بعد التحاليل اكتشفوا إن الكانسر نازل شوية وقعد الدكتور يهزر معايا شوية ويقولي كل حالاتك نادرة ” .

وأشارت الفنانة سمية الألفي إلى أنها بعد إسبوعين سوف تبدأ رحلة العلاج الكيماوي والإشعاع .. مؤكدة على رضاها بما أصابها وتواجهه .

https://www.facebook.com/watch/?v=6910726135634769&t=116