كتب امير فتحي في الخميس 30 ديسمبر 2021 11:51 صباحاً - أجرت الفنانة ” سمية الألفي ” مداخلة هاتفية مع الإعلامي ” شريف عامر ” في برنامجه يحدث في مصر كشفت من خلالها عن تطورات حالتها الصحية بعد إجرائها مؤخرا لجراحة إزالة ورم سرطاني في الثدي والغدد اللمفاوية .
فقالت سمية الألفي : ” أنا بتحسن .. شالوا الكانسر اللي كان في الثدي واللي كان في الغدد الليمفاوية بس بعد التحاليل اكتشفوا إن الكانسر نازل شوية وقعد الدكتور يهزر معايا شوية ويقولي كل حالاتك نادرة ” .
وأشارت الفنانة سمية الألفي إلى أنها بعد إسبوعين سوف تبدأ رحلة العلاج الكيماوي والإشعاع .. مؤكدة على رضاها بما أصابها وتواجهه .
https://www.facebook.com/watch/?v=6910726135634769&t=116
كانت هذه تفاصيل خبر ” ورم نادر ” .. سمية الألفي تكشف تطورات حالتها الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.