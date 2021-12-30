6 مشتركين يتأهلون إلى مرحلة ربع النهائي من برنامج TOP CHEF

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ما علاقة الهندسة والإعلام والتمثيل والرياضة وطب الأسنان والتمثيل وغيرها من القطاعات بالطهي، وكيف لها أن تؤثر على مشتركي الموسم الخامس وتحدياتهم ضمن برنامج “TOP CHEF” على MBC1 و”MBC العراق”؟

مع وصول المشتركين إلى مطبخ البرنامج، فاجأتهم الشيف منى موصلي بالطلب منهم سحب السكاكين، التي أبرزت مهناً ووظائف مختلفة بعيدة كل البعد عن عالم الطهي، وما هي إلا لحظات حتى دخلت مجموعة من السيدات إلى المطبخ، كل منهن تعمل في مجال معين. وقد حدّد سحب السكاكين مع أي مشترك ستعمل كل منهن.

بعدها كشفت موصلي إلى أن السيدات هن اللواتي ستحضرن الأطباق كتحية من البرنامج إلى المرأة العاملة التي توفق بين بيتها وعملها، بتوجيه من المشتركين الذين ربطت أياديهم. وبدأ اختيار المكونات لتجهيز وجبة من البرياني خلال 40 دقيقة فقط. ومع انتهاء الوقت وتذوق الأطباق، اعتبرت الشيف منى أن أفضل طبقين هما اللذين قدمهما نسيم وشربل، معتبرة أن شربل هو الفائز في الاختبار والذي سيحصلُ على حصانة وامتياز، ويجلس للمرّة الثانية على طاولة الحكام، لإبداء رأيه بأطباق زملائه خلال التحدي.

وعنونت الشيف منى المطلوب في التحدي بـ”رحلة إلى المستقبل”، والهدف اختبار خيال المشتركين في صنع أطباق مستقبلية يتوقعون صنعها بعد 10 سنوات وأكثر، لافتة إلى أن أمامهم 30 دقيقة فقط للتسوق بمبلغ 750 ريال سعودي، وفترة تحضير قائمة طعام خلال ساعة و45 دقيقة.

توجّه المشتركون إلى برج الفيصلية في الرياض، حيث بدأوا التحضير لأطباقهم حاملاً كل منهم رؤيته للأطباق المستقبلية. وناقش الشيف مارون شديد والشيف بوبي شين توقعاتهم حول الأطباق المستقبلية، واتفقا على أنها ستكون وجبات صحية، لن تعتمد في صنعها على اللحوم أو السمك، ثم مر المشتركون أمام اللجنة ومعهم شربل، للتذوق والحكم على ما قدموه.

وعلى طاولة القرار، كانت الأطباق الأفضل هي المقدمة من باتريك مرعب، وطارق طه، وبلال لونا، وفاز في التحدي بلال لونا، وانتقل الثلاثة تلقائياً بالتالي إلى مرحلة ربع النهائي، بينما اعتبرت أطباق تركان شعراوي، ومناف البلول ونسيم رسروماني هي الأضعف، وارتأت اللجنة أن مناف هو الذي قدم أضعف طبق في الحلقة، وانتهت بالتالي رحلته في البرنامج.

يُعرض برنامج “Top Chef” بموسمه الخامس على MBC1، كل أربعاء في تمام الساعة 06:30 مساءً بتوقيت غرينتش، 09:30 مساءً بتوقيت السعودية.

يُعرض برنامج “Top Chef” بموسمه الخامس على “MBC العراق”، كل أربعاء في الساعة 08:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 11:00ليلاً بتوقيت العراق.