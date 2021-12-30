بالصور والفيديو.. هكذا احتفل نجوم الفن بعيد ميلاد أشرف زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل عدد من نجوم الفن، بعيد ميلاد الفنان الكبير أشرف زكي الـ 60، والذي وافق 29 ديسمبر.

ومن بين حضور الحفل الفنانة ماجدة زكي شقيقة أشرف زكي، وابنتيه "مايا" و"مريم"، بينما تغيبت زوجته روجينا لتواجدها خارج مصر.

ومن نجوم الفن حضر: الفنان علي ربيع، النجمة نبيلة عبيد، الإعلامية بوسي شلبي، الفنان محمد أسامة (أوس أوس)، الفنانة بشرى وزوجها، الفنان أحمد رزق، الفنان حسن أبو الروس.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أشرف زكي حكاية "حكايتي مع الزمان" ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" وشارك في بطولة العمل: ميرفت أمين، وأحمد خليل.