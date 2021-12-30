أحمد عبد العزيزلـ الخليج 365: أتمنى تقديم عمل يشبعني فنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان القدير أحمد عبدالعزيز، عن أمنياته في عام 2022، وأيضا تزامنا مع احتفاله بعيد ميلاده الذي يوافق يوم 30 ديسمبر من كل عام.

وقال عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أتمنى أن تكون عام 2022 نهاية للوباء اللعين اللي بقاله سنتين، وأتمنى إن مصر تواصل عملية التنمية الشاملة التي تشهدها بقوة في هذه الأيام".

وأضاف الفنان الكبير قائلا: "أتمنى من ربنا الصحة لي ولأولادي وأسرتي، كمان بتمنى إني أقدم عمل جيدا يشبعني فنيا".

وعن طقوس احتفاله بعيد ميلاده، فقال: "الأولاد في البيت بيجيبولي تورتاية وبيحتفلوا بعيد ميلادي، وأنا مش بحب أعمل احتفالية عشان عيد ميلادي، ودايما متوعد بعيد ميلادي مع ليلة رأس السنة، وأتلقى التهاني من الأصدقاء والأحبة، مرتين عيد ميلادي ورأس السنة اللي بتقابل فيها أنا وأصدقائي ونسهر مع بعض".

يذكر أن الفنان أحمد عبد العزيز من مواليد 30 ديسمبر، واشتهر بالأعمال التليفزيونية الدرامية واشتهر بأدواره المؤثرة في تاريخ الدراما، وكانت بدايته الفنية من خلال المسرح الجامعي، ثم بدأ العمل في مسرح الطليعة عام 1976، ولمع في التليفزيون في المقام الأول في أعمال مثل"ذئاب الجبل، الحب والطوفان ، من الذي لا يحب فاطمة" وغيرها.

ومارس أحمد عبد العزيز الإخراج المسرحي، حيث أخرج ما يقرب من 20 مسرحية منها "مأساة الحلاج"، وخاض عدد من الأعمال السينمائية منها "الوداع يا بونابرت، وعودة مواطن، الطوق والأسورة".